Tết Quý Mão 2023, Thanh Niên Online có gì đặc sắc ?

Hôm nay 18.1 (27 tháng chạp), báo in Thanh Niên phát hành số báo tất niên và nghỉ tết. Trong thời gian đó, Báo Thanh Niên điện tử (Thanh Niên Online) vẫn liên tục cập nhật những tin tức thời sự trong và ngoài nước, những tin bài ở các lĩnh vực Đời sống, Văn hóa, Giải trí, Sức khỏe, Kinh tế… dịp Tết Nguyên đán 2023.

Muôn màu Tết Quý Mão khắp vùng miền

Tết ở miền Tây Nam bộ với những bài viết đặc sắc:

- “Chuyện của bà Bảy Muôn”: Người phụ nữ được xem là “linh hồn” của cộng đồng làm du lịch ở Cồn Sơn (Cần Thơ).

- “Tết Việt trong phum sóc”: Khám phá cách người Khmer ăn Tết Nguyên đán.

- Tết về trên “vương quốc” hoa kiểng Cái Mơn (Bến Tre).

- Độc đáo cây mai vàng “xù mì”: cây mai vàng này ra nhánh xoắn như sợi mì gói rất lạ mắt.

Tết miền Trung với những nét độc đáo có một không hai:

- Chợ tết vùng cao Quảng Trị.

- Điều thú vị về “hột nổ” trong mâm lễ cúng ngày tết ở Huế.

- Những câu chuyện về phong tục đón tết ở miền cao A Lưới

(Thừa Thiên - Huế).

- Tết sum vầy ở vùng quê tha hương.

- “Ngày xuân có hội bài chòi”: Vào dịp tết, tại Bình Định và một số tỉnh miền Trung tổ chức hội chơi bài chòi.

- Tết của người H’Mông ở vùng đất mới Ealy, H.Sông Hinh (Phú Yên).

Bản tin sức khỏe ngày tết

Món ăn ngày tết

- 5 món ăn mang lại sức khỏe và may mắn ngày tết.

- Tác dụng trị bệnh của mâm ngũ quả ngày tết.

- Giá trị dinh dưỡng của 5 loại hạt “góp vui” ngày xuân ra sao?

Cách giữ sức khỏe khi du lịch ngày tết

- 8 mẹo hay dành cho người bệnh tiểu đường khi đi máy bay.

- 10 mẹo để tận hưởng kỳ nghỉ tết.

- Mẹo để tránh cơn ác mộng tăng cân sau kỳ nghỉ tết.

Làm đẹp, giảm cân ngày tết ra sao?

- 10 bí mật để giữ dáng trong ngày lễ.

- Những thói quen giúp phụ nữ luôn xinh đẹp trong năm mới.

- Bí quyết ăn uống dịp lễ mà không tăng cân.





Chuyên trang đặc biệt Tết bình an liên tục cập nhật

Chuyên trang đặc biệt Tết bình an (https://tetbinhan.thanhnien.vn/) của Báo Thanh Niên (đồng hành là Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT - FPT Shop) sẽ tiếp tục kể những câu chuyện ấn tượng về mùa tết năm nay trên cả nước. Chuyên trang đặc biệt Tết bình an ra đời với mục đích tạo ra không gian gợi mở để mỗi cá nhân chia sẻ những dấu ấn đáng nhớ, những trải nghiệm sâu sắc và chuyển biến tích cực trong năm 2022 khiến họ trở nên bình an và hạnh phúc hơn.

Là tết đoàn viên

Những cuộc đoàn tụ đầy nước mắt:

- Kiến trúc sư kỳ lạ nhất TP.HCM và phép màu từ 28 cuộc đoàn tụ xuyên biên giới.

- Những cô gái Pháp xinh đẹp đoàn tụ người thân ở Việt Nam trong năm 2022, giờ ra sao?

- Hạnh phúc của cô gái Thụy Sĩ tìm được cha mẹ tại Việt Nam sau gần 3 thập kỷ: Ngày hạnh phúc nhất trong đời.

- Đang tìm mẹ Việt Nam, cô gái Bỉ bất ngờ tìm thấy em trai ruột người Pháp.

Là tết ấm no

- Những hàng quán nức tiếng bán xuyên tết ở TP.HCM.

- Tết của những lao động ở Hàn Quốc, Nhật Bản,

Đài Loan.

- Những lao động bám đường phố ngày tết.

Là tết trang hoàng

- Thú chơi mèo bạc tỉ.

- Khách sạn cho mèo ngày tết, tiền phòng đắt ngang khách sạn dành cho người.

- Tết ở các con hẻm TP.HCM.

Là tết hoài niệm

- Loạt bài về văn hóa, phong tục tết: Những phong tục, nguồn gốc, điều kiêng kỵ, cúng bái trong văn hóa người Việt, đi chùa ngày tết.

- Người Hoa ở Chợ Lớn ăn tết thế nào?

Là nơi tâm tình những câu chuyện bình an

Cuộc thi viết Reply 2022 chính là một trong những dấu ấn đặc biệt của chuyên trang Tết bình an. Đây là nơi để độc giả Thanh Niên đóng vai trò là người kiến tạo nội dung để chia sẻ, bày tỏ những chuyển biến, trải nghiệm, dấu ấn và cột mốc trong hành trình tìm thấy bản thân sau những giai đoạn khó khăn của cuộc sống. Chương trình nhận được sự quan tâm và ủng hộ lớn từ bạn đọc Báo Thanh Niên và hy vọng sẽ tiếp tục đón nhận được những tình cảm đó trong mùa tết này.

Thanh Niên Online “Ăn tết với doanh nhân”

Chuyên mục đặc biệt vừa được Thanh Niên Online ra mắt dịp Tết Nguyên đán năm nay hứa hẹn mang đến nhiều câu chuyện thú vị. Bạn đọc có thể theo dõi thêm chuyện đời, chuyện nghề và những tâm tình năm mới của nhiều doanh nhân Việt Nam tại địa chỉ: https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/an-tet-voi-doanh-nhan/

Trải nghiệm giao diện mới của Thanh Niên Online

Thanh Niên Online vừa cho ra mắt thử nghiệm trang giao diện mới. Trong những ngày tết, bạn đọc vừa cập nhật tin tức vừa có thể trải nghiệm giao diện mới, đóng góp ý kiến gửi về cho chúng tôi. Giao diện mới sẽ thay đổi font chữ, style theo hướng chính thống, chỉn chu và có tính thẩm mỹ cao hơn. Một số bố cục cũng sẽ được thay đổi theo hướng tiện ích cho người dùng hơn, nhiều không gian cho nội dung hơn. Dự tính sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Thanh Niên Online sẽ chính thức thay đổi giao diện để phục vụ quý độc giả chu đáo hơn. Mời quý độc giả trải nghiệm và góp ý về giao diện mới tại địa chỉ: https://beta2.thanhnien.vn/

Báo Thanh Niên kính chúc quý độc giả an khang, thịnh vượng, đón một năm mới an lành bên gia đình, người thân. Cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ của bạn đọc và hy vọng tiếp tục nhận được những tình cảm thương mến đó trong năm mới này.