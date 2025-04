Tiền Giang: Truy tìm 2 thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh võng trên QL60

Ngày 9.4, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ một đoạn clip đăng trên mạng xã hội về nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên QL60, đoạn thuộc địa bàn TP.Mỹ Tho.

C.T.H tại cơ quan công an ẢNH: B.B

Qua điều tra, Phòng CSGT phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, Công an P.2, TP.Mỹ Tho và Công an xã Đồng Sơn (H.Gò Công Tây, Tiền Giang) làm rõ đối với C.T.H (20 tuổi, ngụ xã Đồng Sơn, H.Gò Công Tây) và N.L.H (18 tuổi, ngụ P.2, TP.Mỹ Tho).

Tại cơ quan công an, C.T.H và N.L.H khai nhận, lúc 2 giờ sáng 5.4, cả 2 cùng 2 thanh thiếu niên khác điều khiển xe máy với tốc độ cao nhưng không đội mũ bảo hiểm, xe không biển số, thay đổi đặc tính, hình dáng xe, và tụ tập thành đoàn lưu thông trên tuyến QL60 hướng từ TP.Mỹ Tho sang Bến Tre. Cả nhóm còn sử dụng điện thoại di động quay clip, sau đó đăng tải lên các trang mạng xã hội.

N.L.H tại cơ quan công an ẢNH: B.B

Tiến hành kiểm tra nơi trọ của C.T.H tại ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và tạm giữ 1 xe máy đã thay đổi hình dáng, đặc tính xe. H. khai nhận đã sửa chữa, thay đổi hình dáng và đặc tính của xe với giá 12 triệu đồng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã lập biên bản tạm giữ xe máy trên; đồng thời tiếp tục phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh truy tìm 2 thanh thiếu niên còn lại để điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.