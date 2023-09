Tiền Giang: Xác minh vụ công an xã bị tố hành hung người dân

Ngày 14.9, Công an H.Chợ Gạo cho biết đã nhận được báo cáo từ thiếu tá T.Q.T (Công an xã Bình Ninh) về vụ việc cán bộ này bị tố cáo hành hung khiến người dân phải nhập viện cấp cứu. Thượng tá Mai Hữu Đức, Trưởng công an H.Chợ Gạo, cũng cho biết đang xác minh, xử lý vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Tấn Tài, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Ninh cho biết thiếu tá T.Q.T đã báo cáo tường thuật vụ việc, trong đó thừa nhận bản thân có tác động khiến ông N.V.P (38 tuổi, ngụ ấp Bình Quới Thượng, xã Bình Ninh) té ngã. Nguyên nhân sự việc, theo thiếu tá T., là vì ông P. tự ý vào trụ sở Công an xã Bình Ninh để quay phim, chụp ảnh.

Cũng theo ông Tài, thiếu tá T.Q.T thuộc biên chế của Công an H.Chợ Gạo nên phía xã Bình Ninh đã có báo cáo với Công an H.Chợ Gạo. Riêng ông N.V.P, người tố bị cán bộ công an xã hành hung, hiện đã được xuất viện về nhà sau hơn 3 tuần điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông N.V.P cho biết tối 20.8, ông nhận được tin con trai là N.M.C (16 tuổi) bị Công an xã Bình Ninh mời về trụ sở làm việc vì hành vi đập phá tài sản nhà cô ruột. Ông P. liền đến Công an xã Bình Ninh. Tại trụ sở công an, ông P. được một công an xã (không rõ tên) yêu cầu làm khai báo nhân thân để làm thủ tục bảo lãnh con về nhà.

Ông N.V.P lúc điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Cũng theo ông P., trong lúc ông đang ngồi viết các giấy tờ liên quan thì thiếu tá T.Q.T bước vào hỏi ông P. đang làm gì, ông P. trả lời là đang làm giấy tờ để bảo lãnh cho con trai về nhà. Còn chuyện C. đập phá tài sản tại nhà chị ruột ông sẽ được gia đình tự xử lý sau.

Lúc này, giữa thiếu tá T. và ông P. có lời qua tiếng lại. Ông P. tố sau đó ông bị thiếu tá T. cùng 2 người khác hành hung.

Ông P. cho biết khoảng 21 giờ ngày 20.8 khi ông về đến nhà thì vùng bụng đau dữ dội và được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang cấp cứu. Tại đây, ông P. được chẩn đoán bị vỡ tá tràng (chấn thương bụng kín) phải phẫu thuật cấp cứu.

Ông N.V.P còn cho biết sau khi xảy ra sự việc, thiếu tá T.Q.T có đến nhà và bệnh viện để thăm hỏi, ngỏ ý chi trả toàn bộ tiền viện phí nhưng ông P. từ chối.