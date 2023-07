Người dân ở Hưng Yên tố bị công an xã đánh đã được xuất viện

Ngày 8.7, trao đổi với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Thế Huyện (38 tuổi, trú tại thôn Vân Dương, xã Hoà Phong, TX.Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) cho biết, hiện tại anh đã được bệnh viện cho về nhà sau khi sức khoẻ đã có tiến triển. "Đến nay đã 5 ngày kể từ khi tôi làm việc ở ban công an xã Hoà Phong và bị thượng úy Tống Hồng Núi, công an xã đánh, gây nhiều thương tích ở vùng đầu, mặt, hiện sức khoẻ của tôi đã có chuyển biến, tôi được bệnh viện cho về nhà vào chiều 7.7", anh Huyện nói.

Anh Huyện thời điểm được nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối (Hưng Yên) CTV

Theo anh Huyện, trong buổi sáng 6.7, Công an TX.Mỹ Hào đã đến bệnh viện để sao chụp lại bệnh án để làm tài liệu, chứng cứ điều tra sự việc đã xảy ra tại trụ sở công an xã Hoà Phong.

Cá nhân anh Huyện cũng đã thuê luật sư để trợ giúp pháp lý trong quá trình giải quyết sự việc.

Sáng 7.7, lực lượng công an gồm 3 cán bộ: Phó trưởng Công an TX.Mỹ Hào, Trưởng Công an xã Hòa Phong và một cán bộ công an đã đến bệnh viện thăm hỏi động viên anh Huyện.

Tại đây, lực lượng công an khuyên anh Huyện yên tâm chữa bệnh, việc anh tố bị thượng úy Tống Hồng Núi hành hung gây thương tích, cơ quan công an đang điều tra, sẽ thông báo cho anh và gia đình khi có kết quả.

Theo anh Huyện, mắt của anh hiện đã mở được, nhưng còn sưng phù nề quanh viền mắt, 2 hàm đau buốt, thỉnh thoảng có hiện tượng nhức khi nói chuyện, phần xương sống mũi bị rạn vẫn đau. Đầu tuần sau, anh sẽ vào bệnh viện để kiểm tra lại.

Qua báo Thanh Niên, anh Huyện bày tỏ nguyện vọng bản chất sự việc được phản ánh đúng trên các phương tiện thông tin truyền thông, ai có tội thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người dân xã Hoà Phong kéo lên ban công an xã để chứng kiến sự việ CTV

Theo anh Huyện, anh lên trụ sở ban công an xã là để giải quyết việc xô xát với nhóm người ngày 2.7, và được công an xã mời lên làm việc.

Bên cạnh đó, anh Huyện cũng bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng làm rõ hành vi công an xã đánh dân của thượng uý Núi.



"Nếu tôi sai, vi phạm pháp luật, công an cứ xử lý, nếu thượng úy Núi sai, đánh tôi gây thương tích cũng cần xử lý nghiêm minh", anh Huyện chia sẻ.