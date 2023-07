Vụ người dân tố bị công an xã đánh ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân

Ngày 6.7, thông tin từ Công an TX.Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết, Trưởng công an TX.Mỹ Hào ra quyết định đình chỉ công tác trong thời gian 3 tháng đối với thượng úy Tống Hồng Núi để phục vụ công tác xác minh, điều tra vụ cán bộ công an xã bị tố đánh dân.

Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 3.7, anh Nguyễn Thế Huyện (38 tuổi, trú thôn Vân Dương, xã Hoà Phong, TX.Mỹ Hào) đến phòng làm việc của Trưởng công an xã Hòa Phong theo đề nghị từ Ban công an xã Hòa Phong.

Theo anh Huyện, sau khi lấy lời khai của anh thì thượng úy Tống Hồng Núi đã dùng tay đấm liên tiếp vào vùng đầu, mặt khiến anh bị thương, phải đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối (Hưng Yên).

Sự việc sau đó đã được anh Huyện trình báo lên Công an TX.Mỹ Hào.

Hình ảnh anh Huyện bị cán bộ công an xã ghì cổ đưa vào trong phòng khi cố thoát ra ngoài, lúc này trên người anh Huyện đã có nhiều vết thương C.T.V.

Trao đổi với PV Thanh Niên về nguyên nhân bị mời lên công an xã làm việc, anh Huyện cho biết, việc này xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình.

Nhà anh Huyện có 2 anh em, sống gần nhau, anh Huyện ở cùng với bố mẹ. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, giữa chị dâu và bố mẹ anh Huyện có xích mích, anh Huyện tố chị này đối xử không tốt với bố mẹ và chị có sang nhà lời qua tiếng lại khiến anh Huyện bức xúc dẫn đến mắng chửi nhau.

"Ngày 2.7, một nhóm người, theo như tôi được biết là từ phía những người thân quen của chị dâu nhưng tôi không biết họ tên, đã kéo đến nhà gây gổ, xích mích với gia đình tôi, dẫn đến việc 2 bên xảy ra xô xát. Đến ngày hôm sau thì tôi bị công an xã mời lên làm việc vì chuyện này", anh Huyện nói.

Anh Huyện với khuôn mặt và chiếc áo dính đầy máu C.T.V

Vẫn theo anh Huyện, khi anh lên phòng làm việc của trưởng công an xã, chị dâu anh cũng đang ở đó. Sau đó, thượng úy Tống Hồng Núi vào lấy lời khai và lấy điện thoại cho anh Huyện xem lại video clip ghi lại hình ảnh việc xô xát giữa anh Huyện và một nhóm người xảy ra vào ngày 2.7. Lúc này, thượng úy Núi hỏi anh là "ai đúng ai sai?".

Theo trình báo của anh Huyện, khi anh cho rằng mình không sai thì bị thượng úy Núi đấm liên tiếp vào mặt. Thời điểm này, chị dâu của anh Huyện không có ở trong phòng. Chỉ đến khi được người thân và người dân kéo đến trụ sở Công an xã Hòa Phong, anh Huyện mới thoát được ra ngoài.

Hiện, anh Huyện vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phố Nối, sức khỏe và tinh thần vẫn chưa ổn định.