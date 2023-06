Khởi tố người đàn ông đánh, chửi mẹ còn đánh cả công an xã đến can ngăn

Chiều 23.6, lãnh đạo Công an H.Lạng Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Công (32 tuổi, trú xã Tân Thanh, H.Lạng Giang) về tội "chống người thi hành công vụ", quy định tại điều 330 bộ luật Hình sự.



Bị can Hoàng Văn Công tại cơ quan điều tra CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 18.6, Công an xã Tân Thanh nhận tin báo về việc Công có hành vi đánh, chửi mẹ là bà Vũ Thị C. (49 tuổi, ở cùng nhà Công) và đập phá tài sản của gia đình, đã cử lực lượng xuống xác minh, giải quyết.

Tổ công tác gồm Phó trưởng Công an xã Tân Thanh Nguyễn Thanh Hoàng; ông Trần Bá Hoàn, cán bộ công an xã và ông Vũ Văn Bằng, công an viên bán chuyên trách, tới nhà Công để giải quyết thì bị người đàn ông này chửi bới, cầm gậy, gạch đuổi đánh và dùng gậy đập phá, làm hỏng 2 chiếc xe máy của tổ công tác.

Trước sự manh động của Công, tổ công tác đã báo cáo Công an H.Lạng Giang, phối hợp khống chế, đưa Công về trụ sở làm việc để phục vụ điều tra.

Xác định hành vi của Công cấu thành tội chống người thi hành công vụ, Công an H.Lạng Giang đã khởi tố để xử lý theo quy định pháp luật.