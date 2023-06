Khởi tố một chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 23.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 22.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Minh (47 tuổi, ngụ xã Điền Lư, H.Bá Thước, Thanh Hóa), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Minh (áo đỏ) CÔNG AN THANH HÓA

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2021, Nguyễn Thị Minh đã tổ chức chơi hụi. Đến tháng 6.2022 đã có khoảng 100 người dân trên địa bàn xã Điền Lư tham gia, với tổng số tiền khoảng 10 tỉ đồng.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 6.2022, Nguyễn Thị Minh bất ngờ tuyên bố vỡ nợ, mất khả năng trả tiền chơi hụi cho người dân.

Lo lắng mất tiền, nhiều người dân đã làm đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thị Minh. Người dân cũng đã nhiều lần tập trung đông người đến trụ sở cơ quan nhà nước cấp xã, cấp huyện và tỉnh để khiếu kiện, gây mất an ninh trật tự.

Cơ quan công an xác định, trong quá trình làm chủ hụi, Nguyễn Thị Minh đã thu tiền chơi hụi của người chơi, sau đó sử dụng vào việc cá nhân, trả nợ, dẫn tới không còn tiền trả lãi và tiền gốc đến hạn cho người chơi hụi.

Vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.