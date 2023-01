Tiến Linh, Hoàng Đức, Văn Lâm lọt vào tốp 5 Quả bóng vàng Việt Nam 2022

Do AFF Cup 2022 kết thúc muộn vào đêm 16.1, nên thời hạn chốt phiếu bầu sát những ngày tết Nguyên đán. Do vậy, phải đến lúc này, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022 mới hoàn tất việc kiểm phiếu bầu chọn, do các đại biểu gửi về qua đường bưu điện, thư điện tử…

Ở hạng mục Quả bóng vàng nam năm 2022, có 16 cầu thủ được đề cử. Qua đó, các đại biểu sẽ bầu chọn Quả bóng vàng, Quả bóng bạc và Quả bóng đồng.

Kết quả kiểm phiếu, tốp 5 (theo thứ tự bảng chữ cái A, B, C) gồm: Đỗ Hùng Dũng (CLB Hà Nội), Nguyễn Hoàng Đức (CLB Viettel), Đặng Văn Lâm (CLB Bình Định), Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương), Nguyễn Văn Quyết (CLB Hà Nội).

Như vậy, tiền vệ Quang Hải đã không có tên trong danh sách rút gọn sau khi không thể hiện được nhiều ở AFF Cup 2022. Tương tự, chân sút Phạm Tuấn Hải ghi 10 bàn tại V-League 2022 nhưng cũng vắng mặt khi không có bàn thắng nào tại giải vô địch Đông Nam Á.

Điều này cho thấy giá trị truyền thống của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam vẫn đặc biệt xem trọng thành tích cầu thủ trong màu áo đội tuyển quốc gia, sau đó mới tính đến các giải quốc nội.

Tiền đạo Tiến Linh đang chiếm ưu thế lớn khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên nhận danh hiệu đồng Vua phá lưới AFF Cup 2022 với 6 bàn thắng. Ở sân chơi quốc nội, anh ghi đến 9 bàn tại V-League 2022 cho CLB Bình Dương.

Điểm lại, trong năm 2022, chân sút sinh năm 1997 đã có đến 19 lần nổ súng ở các đấu trường V-League (9 bàn), SEA Games 31 (2 bàn, góp công lớn giúp đội U.23 Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng môn bóng đá nam đại hội), đội tuyển Việt Nam (8 bàn) và đã lọt vào tốp 3 kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia.

Trong khi đó, Hoàng Đức cũng gây ấn tượng khi tỏa sáng trong màu áo CLB Viettel (6 bàn thắng) cùng rất nhiều đường kiến tạo giúp đội bóng áo lính vào tốp 4 V-League và tứ kết Cúp quốc gia 2022, trong cảnh một loạt trụ cột như Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng ra đi.





Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, cùng với Tiến Linh, Ngọc Hải, Văn Lâm là những cầu thủ chơi nổi bật, Hoàng Đức cũng giữ vững được phong độ. Anh đã chơi hay trong 2 trận chung kết lượt đi - lượt về AFF Cup 2022, trước đó là vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và SEA Games 31.

Đặng Văn Lâm quá xứng đáng khi lần đầu tiên góp mặt tốp 5 giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam năm 2022. Anh lập kỷ lục tại đội tuyển Việt Nam và AFF Cup 2022, với 588 phút liên tiếp giữ sạch mành lưới, bao gồm 6 trận từ vòng bảng đến hết bán kết và 48 phút đầu trận chung kết lượt đi giải đấu.

Với quy định dưới 21 tuổi, hạng mục Cầu thủ trẻ nam xuất sắc đã loại trừ các gương mặt như Nguyễn Thanh Bình, Nhâm Mạnh Dũng và xác định 3 cái tên sáng giá gồm Khuất Văn Khang, Phan Tuấn Tài (CLB Viettel), Nguyễn Phi Hoàng (CLB Đà Nẵng).

Hạng mục Quả bóng vàng nữ tiếp tục chứng kiến sự lấn lướt của các cô gái CLB TP.HCM 1 khi danh sách có Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang. Ngoài ra còn phải kể đến Huỳnh Như (Lank FC) và Nguyễn Thị Tuyết Dung (CLB Phong Phú Hà Nam).

Trong khi đó, ở hạng mục Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc là sự áp đảo của các cô gái thuộc CLB Hà Nội 1 với Nguyễn Thị Thanh Nhã, Vũ Thị Hoa và Ngân Thị Vạn Sự. Họ đã lọt vào tốp 3 chung cuộc.

Hạng mục Quả bóng vàng futsal, tốp 5 gồm Khổng Đình Hùng (CLB Sahako), Hồ Văn Ý (CLB Thái Sơn Nam), Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát (CLB Thái Sơn Nam) và Lâm Tấn Phát (CLB Sahako).

Ở hạng mục Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Vua phá lưới V-League 2022 Rimario Allando Gordon khó có đối thủ, bên cạnh Goncalves Silva Lucas Vinicius (CLB Hà Nội) và Jermie Dwayne Lynch (CLB Bình Định).

Dự kiến, các ngôi sao bóng đá Việt Nam như Tiến Linh, Hoàng Đức, Văn Lâm, Văn Khang... sẽ cùng tề tựu tại gala trao giải tổ chức ở TP.HCM vào ngày 25.2.