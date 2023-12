Tiến sĩ giả Nguyễn Trường Hải ghép ảnh nhận bằng tiến sĩ để tạo niềm tin?

Một tiến sĩ công nghệ thông tin từng có 3 nhiệm kỳ làm quản lý khoa công nghệ thông tin ở 2 trường ĐH tại TP.HCM, kể lại: "Tôi quen biết ông Hải khi ông này đang là giảng viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Chúng tôi có một vài lần ngồi uống cà phê với nhau. Khi trao đổi, tôi thấy Hải hay nói linh tinh, không nói sâu và nhiều về chuyên môn. Hải có nói với tôi là thời gian của Hải còn nhiều nên nhờ tôi bố trí cho công việc thỉnh giảng thêm tại trường mà tôi đang công tác".



Tuy nhiên, vì trường này đã có kế hoạch giảng dạy trước cả vài tháng, nên ông Hải không trở thành giảng viên thỉnh giảng.

Ông Nguyễn Trường Hải hướng dẫn đề tài cho 3 sinh viên khi là giảng viên tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM FACEBOOK ÔNG NGUYỄN TRƯỜNG HẢI

Vị tiến sĩ này nhận định: "Sở dĩ ông Hải giả bằng cấp của Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM, là vì trường này được người trong giới đánh giá là một trong ít nơi uy tín bậc nhất về đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ công nghệ thông tin. Làm tiến sĩ ở trường này có người mất 8 năm, còn trung bình phải mất 5-6 năm mới hoàn thành, nghĩa là không dễ dàng mà phải có sự đầu tư nghiêm túc, năng lực thực sự, nên chất lượng bằng ở đây được đánh giá rất cao".

Một cán bộ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng (TP.HCM), cũng cho hay: "Bằng tiến sĩ của ông Hải bị nghi ngờ giả từ khoảng hơn 1 năm trước, lúc đó ông Hải gửi bức hình nhận bằng tiến sĩ cho một số người để tạo niềm tin trong quá trình nộp hồ sơ. Khi xem bức ảnh, mọi người phát hiện đó là hình ghép chứ không phải hình thật. Bản thân tôi cũng được ông Hải kết bạn Facebook sau đó xin thỉnh giảng. Tuy nhiên sau vài lần chat thấy ông Hải nói chuyện linh tinh, và cũng nghe một số bạn bè nói về bức ảnh ghép nên tôi từ chối".

Qua lời kể của một cán bộ khoa công nghệ thông tin Trường ĐH Văn Hiến từng tiếp xúc với ông Hải một thời gian khi ông này vào xin thử việc vị trí phó khoa, ông Hải giới thiệu mình từng làm trưởng bộ môn ở Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, từng giảng dạy tại nhiều trường ĐH, trên Facebook ông Hải cùng thể hiện những hình ảnh đi dạy, đi làm diễn giả các chương trình...

Thẻ giảng viên của ông Hải khi dạy ở Trường ĐH Công nghệ TP.HCM FACEBOOK ÔNG NGUYỄN TRƯỜNG HẢI

"Ông Hải xây dựng hình ảnh cá nhân như vậy để các trường tin tưởng. Ngay cả khi ông Hải chưa từng làm trưởng khoa công nghệ thông tin của Trường ĐH Văn Hiến, xin nghỉ việc trong thời gian thử việc vì bị phát hiện bằng giả, nhưng khi đi chỗ khác ông Hải vẫn giới thiệu mình là trưởng khoa công nghệ thông tin của trường này", vị cán bộ này chia sẻ thêm.

Trên trang Facebook cá nhân được cho là của ông Hải (nhiều cán bộ tại các trường xác nhận trước giờ ông Hải dùng Facebook này), hiện nay vẫn còn lưu hàng trăm bức ảnh thể hiện các hoạt động của ông Nguyễn Trường Hải từ năm 2015 đến nay. Trong đó có nhiều ảnh ông Hải "check in" tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH FPT, ĐH Sài Gòn, ĐH Công nghệ TP.HCM...

Phần giới thiệu của ông Hải tại trang Facebook này có ghi: giảng viên thỉnh giảng Trường ĐH Sài Gòn, giảng viên thỉnh giảng (Dosen) tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, giảng viên ĐH tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, học công nghệ thông tin và khoa học máy tính tại Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, đến nay ông Nguyễn Trường Hải đã tham gia giảng dạy (cơ hữu, thỉnh giảng), hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp và thử việc ở hàng loạt trường: ĐH Công nghệ TP.HCM, ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Công nghệ Sài Gòn, ĐH Sài Gòn, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, ĐH Văn Hiến, ĐH Gia Định, ĐH FPT, CĐ Công thương Việt Nam, CĐ FPT Polytechnic và hiện có thông tin ông Hải cũng từng giảng dạy ở 2 trường ĐH khác nữa, trong đó một ở Nha Trang và một TP.HCM

Được biết trong mấy ngày qua, cơ quan công an PA03 (Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.HCM) cũng đã đến làm việc với một số trường, nơi ông Nguyễn Trường Hải từng dùng bằng thạc sĩ, tiến sĩ giả tham gia giảng dạy, để điều tra vụ việc.