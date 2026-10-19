Tiến sĩ Lê Trung Chánh làm Chủ tịch Hội Răng hàm mặt Việt Nam

Trong 2 ngày 18 - 19.10, Đại hội đại biểu Hội Răng hàm mặt Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2029 diễn ra tại Hà Nội.

Đại hội đã thảo luận, báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2026 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 - 2029; hoạt động của Ban Kiểm tra; các tham luận; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Tổng hội Y học Việt Nam và ý kiến thảo luận của các đại biểu.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành hội nhiệm kỳ 2026 - 2029 gồm 51 ủy viên.

Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Hội Răng hàm mặt Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2029 đã bầu TS-BS Lê Trung Chánh, Giám đốc Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM giữ chức Chủ tịch Hội Răng hàm mặt Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Lãnh đạo Hội Răng hàm mặt Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2029, Chủ tịch danh dự của hội, cùng lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện Bộ Nội vụ, Tổng hội Y học Việt Nam ẢNH: HỘI RĂNG HÀM MẶT VIỆT NAM

Có 6 phó chủ tịch trong đó có 1 phó chủ tịch kiêm tổng thư ký; Ban Thường vụ gồm 17 ủy viên; Ban Kiểm tra gồm 5 ủy viên, và vinh danh PGS-TS Trần Cao Bính, Chủ tịch Liên đoàn Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương, nguyên Chủ tịch Hội Răng hàm mặt Việt Nam nhiệm kỳ 2022 - 2026 làm chủ tịch danh dự của hội.

Mở rộng hợp tác quốc tế lĩnh vực răng hàm mặt

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao Hội Răng hàm mặt Việt Nam trong suốt thời gian qua đã nỗ lực, không ngừng phát triển chuyên môn. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu, công nghệ hiện đại được triển khai, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng; đa dạng các hoạt động dự phòng, chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng, bảo vệ các đối tượng yếu thế trong xã hội; chất lượng khám bệnh, chữa bệnh từng bước tiếp cận trình độ của khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: HỘI RĂNG HÀM MẶT VIỆT NAM

Đặc biệt, năm 2026, đại diện Việt Nam đảm nhiệm vị trí lãnh đạo của Liên đoàn Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương. Đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của nhiều thế hệ thầy thuốc, nhà giáo, nhà khoa học và cũng khẳng định vị thế ngày càng cao của ngành răng hàm mặt Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ Y tế đánh giá cao những kết quả này và đề nghị lãnh đạo Hội Răng hàm mặt Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2029 tiếp tục đoàn kết, kế thừa những thành tựu đã đạt được, phát huy hơn nữa vị thế của hội trong thời đại quản trị chất lượng y tế, chuyển đổi số và phát triển khoa học, công nghệ thần tốc hiện nay; tăng cường công tác dự phòng, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS-BS Lê Trung Chánh, tân Chủ tịch Hội Răng hàm mặt Việt Nam, bày tỏ tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo hội qua các thời kỳ. Ban Chấp hành hội nhiệm kỳ 2026 - 2029 sẽ nỗ lực xây dựng Hội Răng hàm mặt Việt Nam ngày càng vững mạnh chuyên môn; lấy chất lượng chuyên môn và sức khỏe răng miệng của nhân dân làm mục tiêu xuyên suốt.

TS-BS Lê Trung Chánh, tân Chủ tịch Hội Răng hàm mặt Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2029, phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: HỘI RĂNG HÀM MẶT VIỆT NAM

Hội sẽ tập trung vào các nhiệm vụ như: Nâng cao chất lượng chuyên môn và giữ vững đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và phổ biến tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đẩy mạnh đào tạo liên tục; phát triển nghiên cứu khoa học; mở rộng hợp tác quốc tế; tập hợp, phát huy trí tuệ, huy động các nguồn lực để duy trì và tăng cường các chương trình dự phòng chăm sóc bệnh răng miệng cho cộng đồng. Đặc biệt quan tâm đến trẻ em, người cao tuổi và những nhóm dân cư yếu thế…