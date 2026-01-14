Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM tri ân thế hệ thầy thuốc đi trước

Khánh Vy
Khánh Vy
14/01/2026 08:21 GMT+7

Ngày 13.1, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm 5 năm ngày mất của thầy thuốc nhân dân, PGS-TS Lâm Ngọc Ấn.

Thầy thuốc nhân dân, PGS-TS Lâm Ngọc Ấn sinh ngày 13.1.1929, mất ngày 13.1.2021. Ông được đào tạo chuyên ngành răng hàm mặt trong và ngoài nước; đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí từ chuyên môn đến quản lý, như:

Nguyên Phó chủ tịch Hội Răng hàm mặt Việt Nam, nguyên Phó viện trưởng và Viện trưởng Viện Răng hàm mặt Việt Nam (tiền thân của Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM hiện nay), nguyên Trưởng bộ môn Phẫu thuật hàm mặt, nguyên Phó trưởng khoa Răng hàm mặt Đại học Y Dược TP.HCM.

Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM tri ân thế hệ thầy thuốc đi trước - Ảnh 1.

Thầy thuốc nhân dân, PGS-TS Lâm Ngọc Ấn trong một chuyến tập huấn chuyên môn tại tỉnh Quảng Ngãi

ẢNH: BVCC

Ông được coi là "đôi tay vàng" trong phẫu thuật của ngành răng hàm mặt. Dấu ấn lớn của PGS-TS Lâm Ngọc Ấn là đã kết nối các mối quan hệ từ nước ngoài với các tổ chức, các trường đại học để tạo nền tảng cơ bản cho ngành răng hàm mặt trong nước phát triển.

Ông đã tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước, khởi xướng chương trình phẫu thuật nhân đạo miễn phí cho trẻ em bị dị tật sứt môi - hở hàm ếch trong nước có gia cảnh khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu số, trẻ vùng sâu vùng xa. Chương trình phẫu thuật nhân đạo này được Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM duy trì và phát triển đến ngày nay.

Trên mỗi cương vị đảm trách, thầy thuốc nhân dân Lâm Ngọc Ấn luôn dành trọn tâm huyết và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành răng hàm mặt nước nhà nói chung và Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM nói riêng.

PGS-TS Lâm Ngọc Ấn được Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế phong tặng: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng hai, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng ba, Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Bằng khen của Bộ Y tế về việc thực hiện xuất sắc 12 điều y đức, Huy chương "Vì thế hệ trẻ", Huân chương Độc lập hạng hai, Huân chương Lao động hạng ba, Huy hiệu 60 năm tuổi đảng…

Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM tri ân thế hệ thầy thuốc đi trước - Ảnh 2.

Lãnh đạo, y bác sĩ Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM tưởng niệm PGS-TS Lâm Ngọc Ấn, ngày 13.1.2026

ẢNH: BVCC

Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", tri ân các thế hệ đi trước, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương TP.HCM đã tổ chức lễ tưởng niệm này. Ngoài ra, còn để các y bác sĩ trẻ biết về người viện trưởng tiên phong, người thầy thuốc mẫu mực của nhiều thế hệ…

