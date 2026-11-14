Trường ĐH Quang Trung bổ nhiệm hiệu trưởng, đào tạo nhân tài công nghệ lượng tử

Ngày 14.11, Trường ĐH Quang Trung công bố quyết định bổ nhiệm tiến sĩ Trần Thanh Sơn, Phó giám đốc điều hành Trung tâm quốc tế Khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE, ở Gia Lai), giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường. Dịp này, trường chào đón 14 học viên đầu tiên tham gia chương trình Phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung.

Tiến sĩ Trần Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Quang Trung (bên phải) và ông Denis Fourmeau, Tùy viên Hợp tác Khoa học và Giáo dục ĐH, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tại buổi lễ ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tiến sĩ Trần Thanh Sơn xác định triết lý giáo dục "trọng trách và phụng sự" là nền tảng phát triển nhà trường trong thời gian tới. Theo ông, trường sẽ lấy chất lượng dạy và học, sự trưởng thành của người học và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng làm trọng tâm.

Tân hiệu trưởng nhấn mạnh mục tiêu đào tạo những người có năng lực, bản lĩnh, sẵn sàng đóng góp cho đất nước. Trường ĐH Quang Trung định hướng phát triển theo mô hình ĐH đổi mới sáng tạo, thiên về ứng dụng, gắn đào tạo với thực tiễn và mở rộng hợp tác quốc tế. Trong đó, nâng cao chất lượng đào tạo, lựa chọn những hướng phát triển có trọng tâm, phù hợp với năng lực nhà trường và nhu cầu địa phương là ưu tiên hàng đầu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đánh giá việc bổ nhiệm hiệu trưởng mới và triển khai chương trình phát triển nhân tài lượng tử là dấu mốc quan trọng, thể hiện định hướng đầu tư cho tri thức, khoa học tiên tiến và nguồn nhân lực tương lai.

Theo ông Giang, năng lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chất lượng nguồn nhân lực ngày càng quyết định sức cạnh tranh của mỗi địa phương. Vì vậy, giáo dục ĐH cần gắn với thực tiễn, góp phần giải quyết những bài toán đặt ra từ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghệ lượng tử

Đánh giá cao chương trình Phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung trong khuôn khổ "Năm lượng tử Gia Lai", ông Lâm Hải Giang cho rằng công nghệ lượng tử có tiềm năng tạo ra những thay đổi sâu rộng trong tính toán, truyền thông, đo lường và nhiều lĩnh vực khác.

Theo ông, để nắm bắt cơ hội từ lĩnh vực công nghệ mới này, điều quan trọng trước hết là đầu tư vào con người, khơi dậy niềm say mê khoa học, trang bị kiến thức nền tảng và phát hiện, bồi dưỡng tài năng từ sớm. Chương trình không chỉ giúp học viên tiếp cận kiến thức chuyên sâu mà còn tạo cơ hội gặp gỡ các nhà khoa học, làm quen với tư duy nghiên cứu hiện đại và mở rộng mạng lưới học tập.

Trường ĐH Quang Trung ra mắt 14 học viên đầu tiên tham gia chương trình Phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (thứ 2 bên trái) chúc mừng lãnh đạo Trường ĐH Quang Trung và 14 học viên đầu tiên tham gia chương trình Phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai cũng kỳ vọng tiến sĩ Trần Thanh Sơn phát huy kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực giáo dục ĐH và quá trình tham gia điều hành ICISE để quy tụ đội ngũ giảng viên, củng cố kỷ cương, xây dựng chiến lược phát triển phù hợp. Đặc biệt, cần phát huy các kết nối khoa học quốc tế, chuyển lợi thế hợp tác thành những chương trình đào tạo, nghiên cứu, thực tập và việc làm thiết thực.

14 học viên đầu tiên tham gia chương trình Phát triển nhân tài lượng tử Quang Trung là những sinh viên, cử nhân xuất sắc, từng theo học tại các trường ĐH trong và ngoài nước. Chương trình do Ngân hàng TMCP Nam Á tài trợ.

Trong 9 tháng, học viên sẽ tham gia khóa bồi dưỡng chuyên sâu tại Trường ĐH Quang Trung, được các giáo sư, chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực khoa học lượng tử hướng dẫn. Ngoài ra, các học viên có cơ hội tham gia những chuyến học tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài.

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ tham gia nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ có khả năng ứng dụng thực tiễn, góp phần xây dựng hệ sinh thái lượng tử tại Gia Lai, phục vụ hoạt động đổi mới công nghệ của Nam A Bank và đóng góp cho sự phát triển khoa học, công nghệ Việt Nam.

Song song với chương trình đào tạo, Trường ĐH Quang Trung định hướng xây dựng Trung tâm tính toán lượng tử AI, từng bước hình thành năng lực đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực này. Nhà trường xác định đây là quá trình đầu tư dài hạn, cần nền tảng khoa học vững chắc với sự tham gia của đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia.

Ông Denis Fourmeau, Tùy viên Hợp tác Khoa học và Giáo dục ĐH, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, đánh giá việc lựa chọn tính toán lượng tử làm hướng phát triển chiến lược có thể tạo động lực đổi mới trong đào tạo, nghiên cứu và hợp tác doanh nghiệp. Đại sứ quán Pháp bày tỏ mong muốn thúc đẩy kết nối Trường ĐH Quang Trung với các trường ĐH, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của Pháp.