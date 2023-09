Tiến sĩ trẻ tạo nhiều sân chơi bổ ích sinh viên

Để sinh viên toàn diện cả học thức lẫn kỹ năng xã hội

Nhằm tạo môi trường cho sinh viên bộc lộ khả năng và năng khiếu, phát triển bản thân, Đoàn Thanh niên Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) ngoài việc duy trì và phát triển 18 CLB đội nhóm trực thuộc, mới đây còn thành lập 4 CLB mới, gồm: CLB Văn thể mỹ, CLB Bóng chuyền, CLB RIC (Research and Innovation Club, nơi tập hợp sinh viên đam mê về nghiên cứu khoa học và ứng dụng, đổi mới sáng tạo), CLB Sinh viên 5 tốt.

Tiến sĩ Trần Xuân Quỳnh cùng các đại biểu dự Đại hội Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) khóa VIII

NVCC

Các CLB của trường thường xuyên tổ chức những hoạt động phong phú, phù hợp với nhu cầu và lợi ích của sinh viên trong nhiều lĩnh vực như học thuật, kỹ năng xã hội, tình nguyện, văn thể mỹ, tiếng Anh…

Tiến sĩ Trần Xuân Quỳnh, Phó bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng), cho biết với mong muốn đào tạo ra những sinh viên toàn diện trên cả phương diện học thức và kỹ năng xã hội, trường hướng đến tạo dựng môi trường đa dạng hơn, phù hợp với nhu cầu phát triển của sinh viên trong bối cảnh mới.

Mình luôn tâm niệm bản thân không chỉ là người thầy mà còn là người "truyền lửa" cho các thế hệ sinh viên nhà trường. Từ chương trình dạy được tiếp cận theo hướng thực tiễn, mang tính ứng dụng nhiều hơn, đi đôi với đó là truyền tải khát vọng không ngừng học tập, không ngừng cố gắng, để làm giàu không chỉ cho cá nhân mà còn là quê hương, đất nước. Tiến sĩ Trần Xuân Quỳnh

"Hội Sinh viên trường luôn hỗ trợ các tập thể, cá nhân có nguyện vọng đề xuất lập CLB mới, đây sẽ là những sân chơi thật sự bổ ích với sinh viên. Hội còn làm việc với các khoa, thầy cô đóng vai trò hỗ trợ chuyên môn để cùng đồng hành. Đặc biệt, đối với CLB mới như RIC và Sinh viên 5 tốt thì việc đồng hành, giúp đỡ sinh viên của các thầy cô giáo là rất cần thiết", tiến sĩ Quỳnh chia sẻ.

Tiến sĩ Trần Xuân Quỳnh (thứ 5 từ phải sang) cùng các sinh viên

Thời gian qua, Hội Sinh viên và các CLB, đội nhóm của trường đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: Hội Sinh viên trường được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên VN TP.Đà Nẵng về nội dung đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai phong trào "Sinh viên 5 tốt" giai đoạn 2018 - 2023; giải nhì hội thi "Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh Ánh sáng soi đường" lần thứ 5, năm 2023 cấp thành phố; giải nhất cuộc thi "GBA Business Challenge 2022" do Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tổ chức; giải nhất và giải ba cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo/Light Up your Creativity" năm 2022 do Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức.

Thủ lĩnh đoàn "truyền lửa" cho sinh viên

Với vai trò là giảng viên được phân công bộ môn Kinh doanh thương mại, Khoa Thương mại điện tử, kiêm nhiệm công tác quản lý Hội Sinh viên trường, tiến sĩ Trần Xuân Quỳnh cho biết ngoài thời gian dài tu nghiệp ở Đài Loan và Pháp thì bản thân từng là sinh viên Trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) nên anh hiểu và nắm rõ những thế mạnh của sinh viên trường.

Tiến sĩ Quỳnh sở hữu thành tích cá nhân xuất sắc như: trong giai đoạn 2022 - 2023 anh đã có 2 bài báo được đăng trên tạp chí quốc tế uy tín và 6 bài báo đăng trên tạp chí uy tín trong nước, từng tham gia với vai trò diễn giả tại Diễn đàn Tri thức trẻ VN toàn cầu lần thứ 4, năm 2021 với tham luận "Chuyển đổi số trong ngành công nghiệp bán lẻ VN". Bên cạnh đó, tiến sĩ Trần Xuân Quỳnh còn hướng dẫn 6 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học, đăng ký một đề tài khoa học cấp Bộ chuẩn bị được nghiệm thu.

Từ hành trình học tập và làm việc của mình, tiến sĩ Quỳnh luôn mong muốn được "truyền lửa", cũng như mang nhiệt huyết, tri thức đến với sinh viên. "Mình luôn tâm niệm bản thân không chỉ là người thầy mà còn là người "truyền lửa" cho các thế hệ sinh viên nhà trường. Từ chương trình dạy được tiếp cận theo hướng thực tiễn, mang tính ứng dụng nhiều hơn, đi đôi với đó là truyền tải khát vọng không ngừng học tập, không ngừng cố gắng, để làm giàu không chỉ cho cá nhân mà còn là quê hương, đất nước. Hay những câu chuyện, những tấm gương khởi nghiệp, vượt khó thành công, tạo dựng thương hiệu Việt… thường là những ví dụ phổ biến trong các bài giảng về kinh doanh của mình", tiến sĩ Quỳnh chia sẻ.

Vừa qua, tiến sĩ Quỳnh đã được Ban Thường vụ Thành đoàn Đà Nẵng công nhận danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành phố, và là cá nhân đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện xét chọn làm đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 7, năm 2023.

Theo tiến sĩ Quỳnh, bản thân là một cán bộ Đoàn - Hội, cũng là một trí thức trẻ, khi được đề xuất với danh hiệu này, anh thấy rất tự hào vì được các cấp ghi nhận.

"Là một giảng viên trẻ, bản thân tâm niệm luôn nỗ lực làm việc và cống hiến hết sức mình, cùng các thầy cô trong Ban Chấp hành Đoàn và Hội phát triển phong trào sinh viên ngày càng lớn mạnh, tạo môi trường học tập và rèn luyện đa dạng theo định hướng của lãnh đạo nhà trường, đưa thương hiệu của trường lên tầm khu vực và quốc tế", tiến sĩ Quỳnh tâm sự.