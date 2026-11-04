Tiến sĩ Võ Văn Thật làm Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn

Tiến sĩ Võ Văn Thật được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn từ hôm nay (4.11) ảnh: n.t

Hôm nay (4.11), UBND TP.HCM có quyết định số 707 về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn. Theo đó, tiến sĩ Võ Văn Thật, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng nhà trường trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày ký.

Tiến sĩ Võ Văn Thật sinh năm 1976, quê quán xã An Thới Đông (TP.HCM). Ông tốt nghiệp cử nhân ngành lịch sử, cử nhân giáo dục chính trị, cử nhân quản lý nhà nước, cử nhân luật; có bằng thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành lịch sử Việt Nam.

Quá trình công tác của tiến sĩ Võ Văn Thật gắn bó chặt chẽ với ngành giáo dục thành phố. Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, ông trở thành giáo viên phổ thông tại huyện Cần Giờ (cũ). Năm 2012, ông chuyển công tác về Trường ĐH Sài Gòn và trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau như: giảng viên, Phó trưởng khoa Giáo dục quốc phòng - An ninh và Giáo dục thể chất; Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên.

Từ năm 2020, ông được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sài Gòn, kiêm nhiệm các vị trí như Giám đốc Trung tâm Khảo thí, Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

Trong suốt thời gian hơn 10 năm công tác tại Trường ĐH Sài Gòn, tiến sĩ Võ Văn Thật được nhận nhiều bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch UBND TP.HCM, Bộ GD-ĐT cùng nhiều danh hiệu thi đua khác.

Trường ĐH Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-TTg ngày 25.4.2007 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cơ sở giáo dục ĐH công lập trực thuộc UBND TP.HCM, chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ GD-ĐT. Hiện, Ban giám hiệu Trường ĐH Sài Gòn gồm: tiến sĩ Võ Văn Thật làm Hiệu trưởng; hai phó hiệu trưởng gồm: PGS-TS Lê Chi Lan và PGS-TS Lê Minh Triết.



