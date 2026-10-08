Sáp nhập một trường vào Trường ĐH Sài Gòn

UBND TP.HCM có quyết định sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu vào Trường ĐH Sài Gòn ảnh: phạm hữu

Ngày 7.10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đã ký quyết định sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu vào Trường ĐH Sài Gòn.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở GD-ĐT TP.HCM chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện quyết định này; tổ chức thực hiện bàn giao, tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật.

Trong đó, Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc và các nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp Trường ĐH Sài Gòn trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án tự chủ tài chính mới theo quy định và hướng dẫn việc xử lý tài chính, tài sản, ngân sách và các nội dung liên quan theo quy định hiện hành.

Phía Trường ĐH Sài Gòn chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quyết định này; quản lý, sử dụng các nguồn lực, quyền và nghĩa vụ được tiếp nhận; kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành các quy chế nội bộ và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

Trường ĐH Sài Gòn tiếp nhận nguyên trạng sau khi sáp nhập

Cũng theo quyết định này, Trường ĐH Sài Gòn tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ hợp pháp, hồ sơ sinh viên, hồ sơ viên chức, người lao động, các hồ sơ chuyên môn và các nội dung liên quan của Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu sau khi sáp nhập.

Sinh viên đang học tại Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu (sau sáp nhập) được tiếp nhận và tiếp tục học tập tại Trường ĐH Sài Gòn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định.

Viên chức, người lao động đang công tác tại Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu (sau sáp nhập) được bố trí công tác phù hợp theo nhu cầu vị trí việc làm của Trường ĐH Sài Gòn và theo quy định của pháp luật.

Các loại hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã phát hành trước thời điểm tổ chức lại vẫn có giá trị pháp lý theo quy định.

Trường ĐH Sài Gòn sau khi sáp nhập được kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, ngân sách, các nguồn thu hợp pháp, công nợ và các nghĩa vụ tài chính khác của trường trước khi sáp nhập theo quy định của pháp luật.

Cả 2 trường được tiếp tục sử dụng con dấu cũ trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành để xử lý các nội dung liên quan đến văn bằng, chứng chỉ của sinh viên; công tác tài chính, chế độ chính sách của viên chức, người lao động; công tác bàn giao và một số nội dung khác có liên quan của trường. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (7.10).

Trường ĐH Sài Gòn là cơ sở giáo dục ĐH trực thuộc UBND TP.HCM, là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, được tổ chức và hoạt động theo quy định tại luật Giáo dục ĐH và các quy định pháp luật khác của cấp có thẩm quyền. Trường hiện có trụ sở chính tại phường Chợ Quán (TP.HCM) và các cơ sở khác tại: phường Xuân Hòa, phường Sài Gòn, phường Bà Rịa; Trường Trung học Thực hành Sài Gòn và Trường Tiểu học Thực hành ĐH Sài Gòn.