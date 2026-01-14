Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Niềm tin gửi Đảng

Sẵn sàng là cầu nối giao thương Việt - Mỹ

Hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị có ý nghĩa chiến lược, định hướng tương lai phát triển của đất nước trong giai đoạn mới - kiều bào Việt Nam tại Mỹ nói chung và cộng đồng nữ doanh nhân kiều bào vùng Washington DC, Maryland và Virginia nói riêng luôn dõi theo với niềm tin vững chắc, tinh thần trách nhiệm và khát vọng được đồng hành cùng sự phát triển của Tổ quốc.

ẢNH: BNG

Đại hội được cộng đồng kiều bào đặt nhiều kỳ vọng về những chủ trương, chính sách ngày càng thông thoáng, minh bạch và ổn định, nhằm tạo dựng niềm tin dài hạn cho doanh nhân kiều bào yên tâm đầu tư, khởi nghiệp và gắn bó lâu dài với quê hương. Kiều bào không chỉ mong muốn đóng góp nguồn lực tài chính, mà còn mong được tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định, tư vấn chính sách và xây dựng hệ sinh thái phát triển bền vững cho VN.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và phức tạp, tinh thần đại đoàn kết dân tộc tiếp tục là sức mạnh cốt lõi, kiều bào Mỹ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự chung sức đồng lòng của toàn dân trong và ngoài nước, VN sẽ tiếp tục khẳng định vị thế quốc gia năng động, có trách nhiệm và uy tín trên trường quốc tế. Đồng thời, bày tỏ niềm tin son sắt, sự ủng hộ chân thành và khát vọng được đồng hành cùng đất nước trên con đường phát triển, hội nhập và thịnh vượng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân, Chủ tịch CLB Nữ doanh nhân kiều bào Mỹ, vùng Washington DC - Maryland - Virginia