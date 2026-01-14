Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Niềm tin gửi Đảng

Đậu Tiến Đạt - Minh Hải
(ghi)
14/01/2026 05:40 GMT+7

Đại hội được cộng đồng kiều bào đặt nhiều kỳ vọng về những chủ trương, chính sách ngày càng thông thoáng, minh bạch và ổn định, nhằm tạo dựng niềm tin dài hạn cho doanh nhân kiều bào yên tâm đầu tư, khởi nghiệp và gắn bó lâu dài với quê hương.

Sẵn sàng là cầu nối giao thương Việt - Mỹ

Hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị có ý nghĩa chiến lược, định hướng tương lai phát triển của đất nước trong giai đoạn mới - kiều bào Việt Nam tại Mỹ nói chung và cộng đồng nữ doanh nhân kiều bào vùng Washington DC, Maryland và Virginia nói riêng luôn dõi theo với niềm tin vững chắc, tinh thần trách nhiệm và khát vọng được đồng hành cùng sự phát triển của Tổ quốc.

- Ảnh 1.

ẢNH: BNG

Đại hội được cộng đồng kiều bào đặt nhiều kỳ vọng về những chủ trương, chính sách ngày càng thông thoáng, minh bạch và ổn định, nhằm tạo dựng niềm tin dài hạn cho doanh nhân kiều bào yên tâm đầu tư, khởi nghiệp và gắn bó lâu dài với quê hương. Kiều bào không chỉ mong muốn đóng góp nguồn lực tài chính, mà còn mong được tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định, tư vấn chính sách và xây dựng hệ sinh thái phát triển bền vững cho VN.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và phức tạp, tinh thần đại đoàn kết dân tộc tiếp tục là sức mạnh cốt lõi, kiều bào Mỹ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự chung sức đồng lòng của toàn dân trong và ngoài nước, VN sẽ tiếp tục khẳng định vị thế quốc gia năng động, có trách nhiệm và uy tín trên trường quốc tế. Đồng thời, bày tỏ niềm tin son sắt, sự ủng hộ chân thành và khát vọng được đồng hành cùng đất nước trên con đường phát triển, hội nhập và thịnh vượng.

Nguyễn Thị Mỹ Vân, Chủ tịch CLB Nữ doanh nhân kiều bào Mỹ, vùng Washington DC - Maryland - Virginia

Mục tiêu cao nhất là hạnh phúc của nhân dân

Tôi tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ có những quyết sách đúng đắn, sát với thực tiễn ở cơ sở hơn nữa. Đất nước ta còn nhiều khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, như ở xã Giao An này hạ tầng còn rất khó khăn, vì vậy tôi mong muốn nhiệm kỳ tới những quyết sách của Đại hội sẽ giải quyết cơ bản được hệ thống đường giao thông nông thôn, nâng cấp hạ tầng thủy lợi để phòng chống hạn hán, ngập úng phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần ổn định đời sống và thu nhập cho người dân khu vực miền núi.

- Ảnh 2.

ẢNH: PHÚC NGƯ

Tôi cũng mong muốn thêm về chính sách cụ thể hơn trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển đời sống văn hóa cộng đồng khu vực miền núi; quan tâm đầu tư, tôn tạo các công trình văn hóa - tín ngưỡng; có các chính sách đặc thù, ưu đãi cho các địa phương sau sáp nhập, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tạo thêm nguồn lực phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục.

Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, đất nước chúng ta sẽ ngày càng đổi thay toàn diện, hướng đến mục tiêu cao nhất là hạnh phúc của nhân dân.

Ông Lê Văn Luận, Trưởng thôn Trô, xã Giao An (Thanh Hóa)

Tin liên quan

Tăng cường lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng với Chính phủ

Tăng cường lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng với Chính phủ

Việc thành lập Đảng bộ Chính phủ tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với công tác quản lý, điều hành của Chính phủ.

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng

Bà Hà Thị Nga giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư

Khám phá thêm chủ đề

Đại hội XIV của Đảng đại hội đảng kiều bào
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận