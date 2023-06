Tiền vẫn chảy vào ngân hàng

Tính đến cuối tháng 4, tiền gửi dân cư trong hệ thống ngân hàng tăng thêm 52.000 tỉ đồng so với cuối tháng 3, lên 6,332 triệu tỉ đồng. Con số này tăng 7,96% so với cuối năm 2022, tương ứng 467.000 tỉ đồng. Thế nhưng, đây là tháng có mức tăng chậm nhất kể từ đầu năm đến nay và xu hướng tiền gửi đang tăng chậm dần trong những tháng đầu năm 2023.

Cụ thể, trong tháng 1, lượng tiền gửi dân cư tăng 178.000 tỉ đồng so với cuối năm 2022, tháng 2 tăng 136.000 tỉ đồng so với tháng 1, tháng 3 tăng 101.000 tỉ đồng so với tháng 2. Đến cuối tháng 4, lượng tiền gửi tăng chỉ còn 1 nửa tháng 3, ở mức 52.000 tỉ đồng. So với tháng 4.2022, lượng tiền gửi của người dân đã tăng 800.000 tỉ đồng. Nguyên nhân của tình trạng này là do tháng 1 - 2, lãi suất tiết kiệm tiền đồng trên thị trường tăng mạnh, xuất hiện các mức từ 10 - 12%/năm đã thu hút lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng.

Lượng tiền gửi của người dân tăng chậm lại NGỌC THẮNG

Trong khi đó, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế ngày càng sụt giảm. Cuối tháng 4, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm thêm 9.000 tỉ đồng, lượng tiền gửi còn 5,654 triệu tỉ đồng. So với cuối năm 2022, lượng tiền gửi tổ chức kinh tế đã giảm 5,02%, tương đương số tiền 299.000 tỉ đồng ra khỏi hệ thống.

Ngoài ra, tỷ trọng tiền mặt lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán tháng 4 tăng nhẹ, lên 9,28% thay vì mức 9,15% của tháng 3. Dù vậy, so với tháng 1 ở mức 10,6%, tỷ trọng này hiện cũng giảm nhiều hơn.

Tính đến cuối tháng 4, các ngân hàng thương mại cũng đã cho vay ra nền kinh tế 12,285 triệu tỉ đồng, tăng 3,03% so với cuối năm 2022. Như vậy, các nhà băng đã cho vay ra thị trường 361.000 tỉ đồng trong 4 tháng, bình quân mỗi tháng cho vay 90.250 tỉ đồng.