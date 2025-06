Tiền vẫn chảy vào ngân hàng

Giá USD tăng lên mức cao

Các NH tăng giá USD 43 - 45 đồng so với đầu tháng 6. Vietcombank mua vào lên 25.853 - 25.883 đồng, bán ra 25.243 đồng. ACB mua vào 25.890 - 25.920 đồng, bán ra 26.243 đồng… So với đầu năm, các NH tăng giá USD 700 đồng, tương ứng 2,7%. Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh tăng 10 đồng, mua vào lên 26.310 đồng, bán ra 26.410 đồng. Giá USD trên thị trường thế giới tiếp tục giảm so với các ngoại tệ khác, chỉ số USD-Index giảm 0,2 điểm, xuống còn 98,63 điểm.

Theo UOB, giá USD sẽ tiếp tục suy yếu so với các đồng tiền mạnh khác và dự báo tiếp tục giảm về mức 96,9 vào quý 1/2026. Song song đó, dự báo tỷ giá EUR/USD và GBP/USD sẽ tiếp tục tăng lên lần lượt 1,17 và 1,39 vào quý 1/2026. Riêng đồng JPY, với lộ trình tăng lãi suất nhẹ nhàng hơn của Ngân hàng T.Ư Nhật Bản, sẽ có xu hướng tăng từ từ, đạt mức 140 USD/JPY vào quý 1/2026.

Về các đồng tiền châu Á, dù giai đoạn biến động mạnh đầu tháng 4 đã qua, vẫn còn nhiều rủi ro có thể kìm hãm đà phục hồi của các đồng tiền khu vực. Những yếu tố này bao gồm sự bất định xung quanh kết quả đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như việc các đồng tiền châu Á tăng giá nhanh trong khi triển vọng kinh tế và thương mại trong khu vực lại đang suy yếu.

Dự báo giá USD sẽ ở mức 26.100 đồng vào cuối quý 2/2025, 26.300 đồng trong quý 3/2025, 26.000 đồng trong quý 4/2025, và 25.800 đồng trong quý 1/2026.