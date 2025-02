Tiền vệ Lamine Yamal góp mặt trong phim ngắn 'You got this'

You got this (tạm dịch: Bạn làm được) dài hơn 2 phút truyền cảm hứng cho các VĐV giải tỏa được những áp lực tiêu cực. Clip có sự tham gia của Lamine Yamal cùng các ngôi sao thể thao hàng đầu.

Loạt khoảnh khắc ấn tượng trong video You got this Ảnh: Adidas

Chiến dịch của adidas được khai màn bằng loạt phim cổ động, với phần nhạc nền của ca khúc nổi tiếng I’m sticking with you, do nhà sản xuất James Blake làm mới. Thông qua âm nhạc, mỗi phân đoạn của bộ phim đều thể hiện sự gắn kết, khắc họa hình ảnh những “người đồng hành bên lề” giúp các VĐV vượt qua những áp lực, tin tưởng vào bản thân.

Nghiên cứu của Focaldata cuối 2024, 80% VĐV từng là nạn nhân của những hành vi tiêu cực, một trong những nguyên nhân khiến họ từ bỏ sự nghiệp. Các ngôi sao thể thao nhận lời tham gia chiến dịch bao gồm cầu thủ bóng rổ NBA Anthony Edwards và bạn thân Nick Maddox; ngôi sao bóng rổ nữ WNBA Aliyah Boston và mẹ - bà Cleone Boston; nhà vô địch EURO 2024 Lamine Yamal; ngôi sao bóng đá nữ Trinity Rodman với anh trai...

Lamine Yamal, tiền vệ của CLB Barcelona xuất hiện với khoảnh khắc tham gia trận bóng đá bãi biển cùng bạn bè thời thơ ấu. Ngôi sao chia sẻ khi đồng hành cùng chiến dịch: “Tôi đã có một năm thật đáng nhớ cùng bóng đá. Điều đó sẽ không thể thành hiện thực nếu bên cạnh tôi không có gia đình, đồng đội và cả cộng đồng khu phố nơi tôi sống".

"Trong suốt năm vừa qua, mỗi khi phải đối mặt với những áp lực, tôi lại tìm ra lời giải đáp từ Sideline Essentials (Cẩm nang bên lề) của Adidas. Chính niềm tin và sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè và cộng đồng đã giúp tôi giữ vững tinh thần thi đấu, cũng như tận hưởng từng khoảnh khắc trận đấu, từ đó chạm tới được nhiều ước mơ của riêng mình”, tiền vệ chia sẻ thêm.