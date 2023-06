Tiền vệ Việt kiều gặp sự cố trước khi hội quân cùng U.23 Việt Nam

Theo dự kiến, Nguyễn An Khánh sẽ đáp xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào đầu giờ chiều 6.6 và về hội quân cùng U.23 Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Tuy nhiên, mọi chuyện đã không thuận lợi như lịch trình, phải đến tối 6.6, tiền vệ sinh năm 2005 mới có mặt tại sân bay Nội Bài.

Được biết, chuyến bay chở An Khánh không thể hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vì lý do thời tiết. Chính vì vậy, cầu thủ gốc Việt phải hạ cánh xuống Đà Nẵng rồi mất thêm một chặng bay nữa để đến Hà Nội. Dù phải hơn 19 giờ mới ra khỏi cửa sân bay Nội Bài nhưng An Khánh vẫn rất tươi tỉnh.

Tiền vệ 18 tuổi cho biết: "Tôi không mệt nhưng ngồi ở trên máy bay lâu cũng gây khó chịu. Tôi cảm thấy vui khi trở về Việt Nam lần này".

Sau đó, Nguyễn An Khánh được người thân đưa về trụ sở VFF để hội quân cùng U.23 Việt Nam. Nhiều khả năng, tiền vệ Việt kiều này sẽ có buổi tập đầu tiên cùng đội và HLV Troussier vào chiều nay (7.6).

An Khánh không thể có mặt ở Hà Nội sớm như dự kiến VFF

Tiền vệ Việt kiều Nguyễn An Khánh là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất trong đợt tập trung vào tháng 6 của U.23 Việt Nam. Anh hiện đang thi đấu trong màu áo của U.19 Sigma Olomouc (CH Czech), chơi sở trường ở vị trí tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ tấn công.

An Khánh là người gốc Việt 100%, khi có bố là người gốc Nghệ An, còn mẹ quê ở Hà Nội. Anh cũng từng được triệu tập lên đội tuyển U.18 CH Czech. Về lý do khoác áo U.23 Việt Nam, An Khánh cho biết: "Việt Nam là quê hương của gia đình tôi. Chính vì vậy, tôi muốn trở về quê hương của mình để thử sức với bóng đá xem như thế nào".

An Khánh (trái) về đến nơi hội quân của U.23 Việt Nam FBNV

Tiền vệ Việt kiều nói: "Ở U.19 Sigma Olomouc, tôi cũng đá sơ đồ 3-4-3 nhiều lần rồi. Cả sơ đồ 3-5-2, tôi cũng đã chơi rồi. Ở sơ đồ 3-4-3, tôi có thể đá tiền vệ trung tâm, tiền vệ lệch trái hoặc phải, và tiền đạo giữa cũng được".