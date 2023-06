Tiền vệ Việt kiều gây sốt của U.23 Việt Nam lần đầu nói về bản thân

Trước khi xuất hiện trong danh sách tập trung của U.23 Việt Nam vào tháng 6, không nhiều người biết đến Nguyễn An Khánh. Tuy nhiên, sau khi quyết định của HLV Troussier được đưa ra, tiền vệ đang thi đấu cho U.19 Solomouc ngay lập tức thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như giới truyền thông.

Theo đó, An Khánh dù sinh ra và lớn lên ở CH Czech nhưng có thể hiểu và nói được tiếng Việt. "Bố mẹ tôi đều là người Việt Nam. Chính vì vậy, gia đình tôi thường nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt nên tôi có thể nghe, hiểu và nói được. Tuy nhiên, đã hơn 10 năm nay tôi vẫn chưa có dịp về thăm quê hương", An Khánh cho biết.

Giao tiếp được bằng tiếng Việt là điều thuận lợi của An Khánh khi anh tập trung cùng U.23 Việt Nam FBNV

Tiền vệ 18 tuổi gia nhập lứa U.7 của lò đào tạo CLB Trinec. Đến năm 15 tuổi, anh cập bến Sigma Olomouc và hiện đang chơi cho đội U.19 của CLB này. Dù chơi sở trường ở vị trí tiền vệ nhưng An Khánh cũng rất nhạy trong khâu ghi bàn. Mùa 2021 - 2022, cầu thủ gốc Việt có 10 pha lập công và nhiều đường kiến tạo đẹp mắt giúp U.17 Sigma Olomouc cán đích ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Sang mùa 2022 - 2023, An Khánh được đôn lên chơi ở đội U.19 Sigma Olomouc và đã ghi được 8 bàn cùng 20 lần kiến tạo cho đồng đội lập công tính đến lúc này. Từ đó, anh được gọi lên thi đấu cho đội tuyển U.18 CH Czech.

An Khánh bước đầu đã có được thành công đối với một cầu thủ trẻ. Mặc dù vậy, tiền vệ 18 tuổi này đã trải qua nhiều khó khăn trong quá trình tập luyện và thi đấu tại CH Czech. "Ở bên này, các cầu thủ châu Âu to, khỏe hơn. Chính vì vậy, tôi phải tập nhiều hơn thì mới có thể giỏi hơn mọi người. Ở đây, cầu thủ cao hơn, nên trong các tình huống bóng bổng ít khi tôi giành chiến thắng. Tuy nhiên, tôi sẽ chạy nhiều hơn mọi người, tôi phải rê bóng nhiều hơn, đến khi đối phương mệt thì tôi sẽ ghi được bàn", An Khánh kể.

Về việc thường được bố trí đá tiền vệ, tân binh của U.23 Việt Nam cho biết: "Các HLV ở đội thấy tôi đá vị trí đó giỏi. Họ thấy tôi thường xuyên chuyền bóng để cho các đồng đội ghi bàn thắng nên thích để tôi đá ở vị trí tiền vệ. Tôi thấy ưu điểm của mình là ở khả năng chuyền bóng, rê bóng và có thể dứt điểm tốt. Tuy nhiên, điều hạn chế của tôi là những đường chuyền thấp và tôi chưa mạnh về đánh đầu".

Bên cạnh đó, An Khánh tự đánh giá mình có phong cách chơi bóng giống những cựu tiền vệ hào hoa của Barcelona như Xavi, Iniesta. Cầu thủ Việt kiều cũng tiết lộ rằng anh rất hâm mộ siêu sao Lionel Messi.

An Khánh (bìa phải) cho rằng vì thể hình thua đối phương nên anh phải bù lại bằng việc chăm chỉ tập luyện và chạy nhiều hơn FBNV

Lần trở về Việt Nam để tập trung với đội tuyển U.23 này là lần An Khánh phải xa gia đình nhất kể từ khi ra đời. Mặc dù vậy, tiền vệ sinh năm 2005 vẫn tỏ ra khá lạc quan: "Từ năm 15 tuổi, tôi đã ở xa nhà khi bắt đầu khoác áo Sigma Olomouc. Tôi cũng quen với việc phải xa bố mẹ rồi. Còn về vấn đề ăn uống cũng vậy, ở CH Czech, tôi cũng thường ăn những món Việt Nam của mẹ nấu".

"Tôi lo ngại nhất là về thời tiết, vì ở CH Czech không nắng như ở Việt Nam. CH Czech cao nhất là 30 độ C, trong khi ở Việt Nam có lúc gần 40 độ C, nên tôi hơi sợ. Nhưng điều đó cũng không sao, tôi sẽ cố gắng để thích nghi", An Khánh nói.

An Khánh tỏ ra e dè về thời tiết nắng nóng ở Việt Nam FBNV

Về chuyện cá nhân, tiền vệ của U.19 Sigma Olomouc tiết lộ: "Hiện tại tôi chưa có người yêu. Tôi đang muốn tập trung cho việc chơi bóng. Còn trong tương lai, vì bố mẹ thích tôi lấy vợ Việt nên có lẽ tôi cũng sẽ cưới người Việt Nam thôi".

Cuối cùng, Nguyễn An Khánh gửi lời nhắn nhủ đến người hâm mộ: "Khán giả hãy tin tưởng vào tôi. Tôi còn trẻ, còn nhiều điều cần phải làm, phải cải thiện. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức".