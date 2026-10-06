Tiếng hét hoảng loạn chứng kiến cảnh 3 người chới với trên mui xe tải bị lũ cuốn

Tin liên quan Lũ cuốn trôi xe tải, tài xế mất tích khi cố vượt ngầm tràn ở Quảng TrịKhi tự ý phá dỡ rào chắn cảnh báo để vượt qua ngầm tràn ở xã La Lay (Quảng Trị), cả xe tải lẫn tài xế bị nước lũ cuốn trôi. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề xe tải bị lũ cuốn lũ ở lâm đồng suối tràn bà tám hiệp xe tải trôi tin tức Lâm Đồng thời tiết Lâm Đồng
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