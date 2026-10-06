Tiếng hét hoảng loạn chứng kiến cảnh 3 người chới với trên mui xe tải bị lũ cuốn

Sau trận mưa lớn, khi cố vượt suối tràn Bà Tám Hiệp ở phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng), chiếc xe tải bị lũ cuốn trôi, nhiều người chới với, bám víu trên mui xe.