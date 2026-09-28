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    Giáo dục

    Tiếng Lào được dạy thí điểm tại các trường biên giới ở Huế

    Bùi Ngọc Long-Lê Hoài Nhân
    UBND thành phố Huế vừa ban hành kế hoạch triển khai thí điểm dạy và học môn ngoại ngữ tiếng Lào cho học sinh lớp 1 và lớp 6, tại 9 trường thuộc 5 xã biên giới tiếp giáp với Lào trong năm học 2026 - 2027.

    Theo kế hoạch, đối với học sinh lớp 1, tiếng Lào được đưa vào giảng dạy thí điểm với vai trò là môn ngoại ngữ 1 (môn ngoại ngữ bắt buộc, học sinh có thể lựa chọn tiếng Lào bên cạnh các ngôn ngữ khác như tiếng Anh, tiếng Pháp…). 

    Chương trình thiết kế lộ trình phù hợp với lứa tuổi, ưu tiên phát triển kỹ năng nghe - nói thông qua hình ảnh, trò chơi và giao tiếp trước khi chuyển sang kỹ năng đọc - viết.

    Tiếng Lào được dạy thí điểm tại các trường biên giới ở Huế- Ảnh 1.

    Tiếng Lào sẽ được thí điểm trở thành môn ngoại ngữ 1 đối với học sinh lớp 1

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Đối với học sinh lớp 6 tại các trường THCS, trường phổ thông dân tộc nội trú và nội trú liên cấp, tiếng Lào được triển khai theo hình thức ngoại ngữ 2 (không bắt buộc). Việc tổ chức dạy học ở cấp học này được thực hiện linh hoạt, dựa trên nhu cầu của học sinh và điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục.

    Mục tiêu của đợt thí điểm nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngôn ngữ tại khu vực biên giới, đồng thời đánh giá mức độ phù hợp của chương trình, sách giáo khoa, học liệu và phương pháp giảng dạy. Kết quả thu được từ năm học 2026 - 2027 sẽ làm căn cứ để xây dựng lộ trình mở rộng trong các năm tiếp theo.

    Ngành giáo dục thành phố Huế dự kiến huy động cả giáo viên người Việt và giáo viên quốc tịch Lào tham gia giảng dạy. Các địa phương có trách nhiệm phối hợp bố trí nơi ở cùng các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho lực lượng giáo viên được điều động, tiếp nhận.

    Tiếng Lào được dạy thí điểm tại các trường biên giới ở Huế- Ảnh 2.

    Trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới A Lưới 3 vừa đi vào vận hành

    ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

    Bên cạnh đó, Trường đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế và Trường cao đẳng Huế sẽ tham gia phối hợp cung ứng nguồn nhân lực, hỗ trợ chuyên môn, phương pháp giảng dạy, đánh giá năng lực ngoại ngữ và thực hiện khảo sát độc lập về chương trình thí điểm.

    Song song với nội dung giảng dạy ngôn ngữ, chương trình hướng đến việc xây dựng môi trường giao lưu văn hóa Việt - Lào. Các trường được định hướng thành lập câu lạc bộ tiếng Lào, tổ chức hoạt động trải nghiệm, ngày hội văn hóa và các chương trình giao lưu với người bản xứ.

    Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, vào đầu tháng 9.2026, 2 trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới A Lưới 3 và A Lưới 4 thuộc khu vực biên giới Việt – Lào của Huế đã chính thức đưa vào vận hành với hệ thống phòng học, khu nội trú và trang thiết bị hiện đại, bảo đảm điều kiện dạy và học cho học sinh vùng cao.

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