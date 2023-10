Tiếng máu khóc than từ trong lòng đất

David Grann sinh năm 1967, là nhà báo và tác giả viết sách người Mỹ. Ông hiện cộng tác với tờ The New Yorker, và là tác giả của nhiều cuốn sách phi hư cấu bán chạy, trong đó có nhiều tác phẩm đã và đang được chuyển thể thành phim, như The Lost City of Z (Thành phố vàng đã mất), The White Darkness. Sau Vầng trăng máu, Martin Scorsese cũng đang cân nhắc chuyển thể tác phẩm mới nhất của Grann về bi kịch sinh tử của một hạm đội hải quân Anh trên hòn đảo hoang vắng thành phim.