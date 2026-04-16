Tiếp nối tương lai - từ hành trình đến hành động

Chương trình "Hành trình đỏ - Nghiên cứu, học tập của thanh niên" tại Trung Quốc bắt đầu từ tháng 11.2025, đến nay đã có nhiều chuyến đưa thanh niên 2 nước tìm về mối liên hệ lịch sử và những khát vọng chung kết nối hai dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử.

Trong mỗi chuyến Hành trình đỏ, đoàn đại biểu đã được đến thăm các địa danh mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt; được đi theo dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến những nơi Người từng đặt chân đến tại Trung Quốc. Mỗi vùng đất đều chứa đựng một câu chuyện, một dấu ấn lịch sử thiêng liêng, khơi dậy trong mỗi đại biểu thanh niên sự trân trọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.

Chuyến hành trình đưa thanh niên 2 nước tìm về mối liên hệ lịch sử và những khát vọng chung đã kết nối hai dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử ẢNH: NỮ VƯƠNG

Lềnh Tú Long, Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Công nghệ Miền Đông, cảm thấy vô cùng ấn tượng và xúc động. Với Long, chuyến hành trình đã giúp chàng sinh viên hiểu rõ hơn con đường hoạt động gian khổ nhưng đầy ý nghĩa của Bác, đồng thời giúp Long nhận thức sâu sắc hơn về lịch sử cách mạng của hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

"Mình cũng hiểu thêm về mối quan hệ gắn bó, tương trợ giữa hai dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập… Điều đó giúp mình càng thêm tự hào, biết ơn và có ý thức hơn trong việc học tập, rèn luyện để tiếp nối tinh thần cách mạng và lòng yêu nước mà Bác Hồ đã để lại cho thế hệ trẻ hôm nay", Long bày tỏ.

Là cán bộ trẻ, sau khi tham gia hành trình đặc biệt này, tiến sĩ Nguyễn Đức Tôn, Bí thư Đoàn Trường ĐH Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), cho biết được khơi dậy nhiều hơn về khát vọng cống hiến.

Tiến sĩ Tôn khẳng định: "Cán bộ trẻ hai nước cùng tăng cường giao lưu, vun đắp tình đoàn kết truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Đó không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị Việt - Trung, góp phần xây dựng thế hệ trẻ hai nước ngày càng trưởng thành, sáng tạo và cùng nhau kiến tạo tương lai hòa bình, phát triển, thịnh vượng cho khu vực và thế giới".

Đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia Hành trình đỏ ẢNH: NỮ VƯƠNG

Tham gia hành trình, mỗi đại biểu thanh niên đều nhận thức tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc không chỉ được xây dựng bởi các nhà lãnh đạo hay những văn kiện hợp tác, mà còn được nuôi dưỡng bởi sự hiểu biết, tôn trọng và đồng hành giữa thế hệ trẻ hai nước.

Anh Trần Minh Quang, Bí thư Đoàn Thanh niên Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, khẳng định: "Chúng ta, những người trẻ hôm nay, chính là cầu nối của tương lai. Chúng ta có thể cùng nghiên cứu, cùng sáng tạo, cùng làm việc, cùng đóng góp vào sự tiến bộ khoa học, sự phát triển kinh tế, sự gìn giữ hòa bình khu vực và thế giới. Và tôi tin rằng với trái tim nhiệt thành và với khát vọng cống hiến, chúng ta đủ khả năng làm được điều đó".

Cán bộ trẻ hai nước cùng tăng cường giao lưu, vun đắp tình đoàn kết truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Đó không chỉ là trách nhiệm chính trị, mà còn là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị Việt - Trung, góp phần xây dựng thế hệ trẻ hai nước ngày càng trưởng thành, sáng tạo và cùng nhau kiến tạo tương lai hòa bình, phát triển, thịnh vượng cho khu vực và thế giới. Tiến sĩ Nguyễn Đức Tôn, Bí thư Đoàn Trường ĐH Quy Nhơn

Nguyễn Phạm Quốc Anh, Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Tây Đô (TP.Cần Thơ), tự nhủ sau hành trình sẽ nỗ lực học tập, nghiên cứu không ngừng, lấy kiến thức và kỹ năng đóng góp cho sự phát triển của đất nước; định hướng cho sinh viên của mình phải sống có trách nhiệm hơn, bắt đầu từ những việc nhỏ như bảo vệ môi trường, tích cực tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng…

Quốc Anh cho biết bản thân sẽ là cầu nối văn hóa, giữ gìn và phát huy tình cảm với những người bạn đã gặp trong chuyến đi. "Hy vọng sẽ cùng nhau tạo ra một mạng lưới những người trẻ hai nước cùng hợp tác, hỗ trợ nhau trong học tập, khởi nghiệp và các dự án xã hội", Quốc Anh chia sẻ.

Hướng đến những hợp tác giữa thanh niên hai nước

Sau mỗi điểm đến, mỗi buổi giao lưu, tọa đàm trong hành trình, thanh niên 2 nước lại cùng nhau bàn đến những dự án, những sự hợp tác trong tương lai vì sự phát triển chung.

Sau chuyến Hành trình đỏ, anh Trịnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Tây Nguyên Xanh, nhận thấy rất nhiều tiềm năng về sự kết nối, hợp tác giữa doanh nhân trẻ hai nước.

Bạn trẻ hai nước cùng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong chương trình Hành trình đỏ ẢNH: NỮ VƯƠNG

Anh Tuấn Kiệt cho biết Việt Nam và Trung Quốc đều đã cam kết mạnh mẽ trong chuyển đổi xanh, phát thải ròng bằng "0" vào giữa thế kỷ 21. Điều đó mở ra một không gian hợp tác vô cùng rộng lớn, đặc biệt cho thế hệ doanh nhân trẻ trong các lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, năng lượng sạch, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn.

"Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, đồng thời cũng là quốc gia có nhiều thành tựu trong năng lượng mặt trời, xe điện, pin lưu trữ và công nghệ xanh. Việt Nam có nguồn nhân lực trẻ, năng động, sáng tạo, cùng vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự kết hợp giữa hai yếu tố này tạo ra cơ hội vàng để doanh nghiệp trẻ hai nước cùng hợp tác chuyển giao công nghệ xanh và mô hình sản xuất sạch", doanh nhân trẻ Tuấn Kiệt đặt nhiều kỳ vọng.

Cũng là doanh nhân trẻ, sau chuyến Hành trình đỏ, anh Nguyễn Đình Tuấn Phát, Giám đốc Công ty TP Home, càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của cụm từ "kế thừa nguồn gen đỏ". Anh Phát khẳng định: "Với tôi, đó không chỉ là truyền thống, mà làm sao để biến tinh thần đó thành hành động cụ thể mỗi ngày. Tôi sẽ bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, như xây dựng môi trường làm việc trong doanh nghiệp làm sao cho mọi người luôn giữ được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tử tế với nhau, giống như những giá trị tốt đẹp mà thế hệ trước đã truyền lại".

Và hơn hết, sau khi trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với thanh niên và doanh nghiệp Trung Quốc, anh Phát mong sẽ có thêm những dự án hợp tác cụ thể giữa doanh nhân trẻ hai nước để cùng học hỏi, cùng phát triển.

Tại buổi tổng kết đoàn hành trình số 1, anh Từ Vĩnh Thắng, Bí thư Tỉnh đoàn Thiểm Tây (Trung Quốc), cũng khẳng định Trung Quốc và Việt Nam núi sông liền một dải, là láng giềng tốt, bạn bè tốt. Anh mong muốn lấy hành trình này làm điểm khởi đầu, dùng "cây cầu thanh niên" kết nối tấm lòng hai nơi, dùng "con thuyền giao lưu" chở đầy sự đồng thuận tiến về phía trước, dùng "mái chèo hợp tác" chèo lái hướng tới một tương lai rộng mở hơn…

Mỗi chuyến Hành trình đỏ khép lại đều là sự khởi đầu đầy niềm tin và khát vọng của thanh niên hai nước về những mục tiêu chung, những dự án hợp tác cụ thể để cùng nhau học tập, khởi nghiệp và phát triển. Và với mỗi đại biểu thanh niên, đó chính là cách các bạn "kế thừa gen đỏ" trong thời hiện đại.