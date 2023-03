Tiếp nối xe xanh, 'lốp xanh' cũng trở thành xu thế mới

Ý thức về sự nóng lên của trái đất, nhiều người (nhất là giới trẻ) đã bắt đầu tiếp cận với những tư duy mới về lối sống xanh và ngày càng quan tâm hơn đến môi trường, khí hậu.

Trong ngành công nghiệp ô tô, xu hướng "xanh hóa" cũng đã lan tỏa rộng rãi trên toàn cầu với sự ra đời và bắt đầu "bùng nổ" của các dòng xe xanh, gồm xe điện và xe hybrid. Bên cạnh đó, các lĩnh vực phụ trợ cũng dần tiếp cận xu hướng, khi nhiều hãng sản xuất lốp xe cũng đã bắt đầu nghiên cứu và cho ra đời nhiều sản phẩm thân thiện hơn với môi trường.

Sau xe xanh, nhiều hãng sản xuất lốp xe cũng hướng đến xu hướng "xanh hóa" khi nghiên cứu, phát triển các dòng "lốp xanh"

Trong đó, Bridgestone có thể nói là một trong những đơn vị đi đầu. Sau khi trình làng dòng lốp Ecopia - dòng lốp thân thiện với môi trường đầu tiên; mới đây thương hiệu sản xuất lốp xe hàng đầu thế giới tiếp tục lên kế hoạch tung ra thị trường dòng "lốp xe xanh" mới, ứng dụng công nghệ Enliten dành cho lốp xe điện. Dự kiến, dòng lốp này sẽ được sản xuất đại trà trong năm 2023 tại nhà máy Bridgestone Việt Nam ở Hải Phòng và chính thức tung ra thị trường vào nửa cuối năm nay.

Theo thương hiệu lốp xe đến từ Nhật Bản, những chiếc lốp sản xuất với công nghệ Enliten sẽ giảm đáng kể trọng lượng và lực cản lăn, tăng tuổi thọ sử dụng. Từ đó giúp tiết kiệm nguồn nguyên liệu thô, giảm tác động đến môi trường.

Đáng chú ý, với những dòng xe điện vốn sở hữu trọng lượng lớn hơn nhiều so với xe dùng động cơ đốt trong, dẫn đến quá trình di chuyển sinh ra nhiều hạt lốp độc hại hơn; dòng "lốp xanh" ứng dụng công nghệ Enliten được xem là một giải pháp khả thi để hạn chế những tác động xấu đến môi trường.

Dòng "lốp xanh" ứng dụng công nghệ Enliten mới của Bridgestone được đánh giá cao về tính hiệu quả và thân thiện với môi trường

Ngoài việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới, Bridgestone còn cho thấy quyết tâm theo đuổi lối sống xanh với kế hoạch chuyển đổi sang sử dụng nguyên liệu sinh khối (Biomass) trong sản xuất tại nhà máy Bridgestone tại Hải Phòng. Động thái này góp phần hướng tới mục tiêu toàn cầu của tập đoàn là trong năm 2030 giảm 50% khí thải CO 2 so với năm 2011. Cụ thể, Bridgestone sẽ tiến hành thay thế các nồi hơi sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng nồi hơi chạy bằng Biomass, giảm đáng kể lượng khí CO 2 thải ra môi trường.

Chưa hết, hãng lốp xe đến từ Nhật Bản cũng đang nghiên cứu tính khả thi để ứng dụng hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy, một giải pháp năng lượng tái tạo phổ biến. Việc sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất chính là cam kết trong giá trị về sinh thái (Ecology) và năng lượng (Energy) thuộc "Cam kết E8 từ Bridgestone".