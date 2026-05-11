Biến những kỳ thi căng thẳng thành kỷ niệm ấm áp, đầy tình người

Trong suốt 9 năm tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, ký ức của chị Võ Thị Mai Anh (Đảng ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn P.Hai Bà Trưng, Hà Nội), có rất nhiều câu chuyện xúc động.

Sự hy sinh thầm lặng của các tình nguyện viên

Bắt đầu tham gia Tiếp sức mùa thi từ năm 2017, đến nay đã là năm thứ 9 chị Mai Anh đồng hành cùng các sĩ tử. Cơ duyên đưa chị đến với chương trình xuất phát từ nhiệm vụ của một cán bộ Quận đoàn Hai Bà Trưng (cũ), phụ trách công tác thiếu nhi và trường học.

Những ngày đầu tiên ấy, mọi thứ vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ chưa bao giờ tắt. Chị và các tình nguyện viên đã triển khai vô số hoạt động ý nghĩa, từ phát nước, phát quạt, hỗ trợ phụ huynh, cho đến những chuyến xe ôm miễn phí mang tên "Áo xanh chở ước mơ hồng".

Trong suốt 9 năm ròng rã, ký ức của chị Mai Anh được lấp đầy bởi vô vàn những câu chuyện xúc động. Chị vẫn nhớ như in hình ảnh một tình nguyện viên cõng trên lưng thí sinh không may gặp sự cố về sức khỏe, hối hả chạy vào phòng thi cho kịp giờ.

Hành trình ấy cũng đi qua những ngày tháng đặc biệt khó khăn, tiêu biểu là giai đoạn đại dịch Covid-19 hoành hành. Áp lực đè nặng lên vai những người làm công tác tổ chức.

Lực lượng tình nguyện viên năm đó phải tăng lên gấp đôi. Giữa cái nắng tháng 6, những bóng áo xanh không chỉ lo điều phối giao thông mà còn căng mình phân luồng, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho từng thí sinh bước vào điểm thi.

Và cũng có những ngày, thời tiết thử thách lòng người bằng những cơn mưa tầm tã. Chị Mai Anh bùi ngùi nhớ lại sự hy sinh thầm lặng của các bạn tình nguyện viên. Dù đã chuẩn bị sẵn áo mưa, nhưng khi trời đổ mưa bất chợt tại những chốt giao thông ngã tư, tình nguyện viên tham gia phân luồng đã ướt sũng.

Tại các điểm thi các tình nguyện viên cũng đội mưa che chắn cẩn thận cho từng thí sinh lúc đến và ra khỏi phòng thi. Những giọt nước mưa hòa cùng giọt mồ hôi đã vẽ nên một bức tranh đẹp đẽ về tinh thần cống hiến nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Tiếp sức mùa thi: Mỗi vật phẩm trao đi không chỉ là vật chất

Nhìn lại chặng đường 9 năm, chị Mai Anh nhận thấy chương trình Tiếp sức mùa thi đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Nếu như trước đây, thí sinh phải di chuyển xa xôi, vất vả, thì nay các điểm thi đã được tổ chức tại địa phương, rút ngắn khoảng cách địa lý. Vì thế, tính chất của việc tiếp sức cũng thay đổi. Sự quan tâm của toàn xã hội ngày càng lớn.

Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đặc biệt chú trọng và chung tay đóng góp cả về vật chất lẫn tinh thần. Hoạt động này giờ đây không còn bó hẹp trong khuôn khổ chương trình của thanh niên, mà được chính quyền nhìn nhận như một mắt xích "không thể thiếu", một nhiệm vụ sống còn để đảm bảo thành công cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

Vị thế của lực lượng tình nguyện cũng được nâng cao khi họ trực tiếp tham gia ban chỉ đạo kỳ thi của phường, giám sát chất lượng các điểm thi.

Khi áp lực về di chuyển giảm bớt, sự hỗ trợ của các tình nguyện viên chuyển mạnh sang việc làm chỗ dựa tinh thần cho sĩ tử. Họ là những người đầu tiên vỗ tay đón các em bước ra khỏi phòng thi, là vòng tay ấm áp sẵn sàng ôm lấy những cô cậu học trò đang nức nở vì làm bài chưa như ý.

Chị Mai Anh kể những chai nước, chiếc bút được trao tay thí sinh không chỉ là vật phẩm hỗ trợ, mà còn mang ý nghĩa "nhả vía". Bởi lẽ, các tình nguyện viên đều là sinh viên đại học năm nhất, năm hai, những người đã từng vượt vũ môn thành công.

"Mặc dù các thí sinh đều đã có bút, có nước uống nhưng họ vẫn thích thú khi nhận được các món quà của các tình nguyện viên như để "xin vía". Các sĩ tử nhận lấy món quà ấy như nhận lấy sự may mắn, niềm tin và lời chúc đỗ đạt từ những anh chị đi trước", chị Mai Anh chia sẻ.

9 năm gắn với chương trình Tiếp sức mùa thi, từ một cán bộ Đoàn phụ trách việc sắp xếp, điều phối, nay với cương vị Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường, chị Mai Anh thấy trách nhiệm càng lớn lao hơn.

Dù ở vị trí nào, nhiệt huyết với màu áo xanh tình nguyện trong chị vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Mong muốn của chị và các tình nguyện viên là biến những kỳ thi căng thẳng thành một kỷ niệm ấm áp, đầy tình người trong trái tim của mỗi sĩ tử và gia đình.