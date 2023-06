Tiếp sức thí sinh bằng những ly nước ép mát lạnh

Khoảng 10 giờ ngày 29.6, những ly nước ép trái cây được các tình nguyện viên Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM lần lượt di chuyển từ cửa hàng đối diện sang phía trước cổng trường thi. Chủ nhân của những ly nước này là Bùi Minh Châu (29 tuổi), chủ một cửa hàng kinh doanh trái cây, bánh kẹo nhập khẩu trên đường Lê Văn Việt (TP.Thủ Đức).



Chị Minh Châu cùng các tình nguyện viên tự tay làm từng ly nước ép mát lạnh để tiếp sức cho thí sinh TUYẾT CẨM

Minh Châu cho biết đã từng tặng nước ép trái cây miễn phí cho thí sinh và phụ huynh từ những mùa thi tốt nghiệp THPT trước đó. "Mẹ mình rất quan tâm tới kỳ thi nên mẹ mong muốn có thể làm điều gì đó ý nghĩa để hỗ trợ, tạo động lực cho thí sinh và phụ huynh. Từ gợi ý tặng nước của mẹ, mình đã lên kế hoạch và triển khai hoạt động như thế này", Minh Châu nói.

Nước ép dưa hấu, cam, táo, chanh dây… là danh sách món đồ uống miễn phí được gửi đến tay thí sinh, phụ huynh tại điểm thi Trường THCS Trần Quốc Toản. Nguyên liệu cho những loại đồ uống này được Châu lấy từ trái cây có sẵn ở cửa hàng, còn các loại trái cây như dưa hấu, dưa lưới… thì Châu mua thêm ở siêu thị.

"Ngày xưa mình cũng từng là thí sinh, do đó mình rất hiểu tâm lý của các bạn. Mình nghĩ những ly nước ép nhỏ thôi nhưng có ý nghĩa rất lớn, nó sẽ là động lực để các bạn thi tốt hơn", Minh Châu nói thêm.

Trong vòng vài tiếng đồng hồ, với sự giúp sức của các tình nguyện viên tiếp sức mùa thi, gần 200 ly nước ép trái cây mát lạnh đủ các loại đã được đậy nắp kỹ càng, sẵn sàng trao đến tận tay cho thí sinh và phụ huynh.

Đang đứng đợi bạn đến đón sau khi thi xong, Nguyễn Mạnh Dũng (18 tuổi), thí sinh tự do, ngụ tại KP.Bình Đường 1, P.An Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, vui vẻ nhận ly nước ép trái cây do tình nguyện viên trao tặng. "Bước ra khỏi phòng thi, mình vừa mệt vừa run. Nhận được ly nước này, thật sự mát lòng lắm, nước cũng rất ngon nên mình thấy sảng khoái, đỡ sợ hơn", Dũng chia sẻ.

Vừa ra khỏi cổng trường, Nguyễn Mai Anh, học sinh lớp 12A6, Trường THCS - THPT Hoa Sen, kể: "Do không làm được bài nên mình khá buồn. Tuy nhiên, mình lại được tiếp thêm sức mạnh bởi ly nước này, cảm thấy phấn chấn hơn. Cảm ơn tấm lòng chia sẻ của chị Châu và các anh chị tình nguyện viên ở đây rất nhiều".