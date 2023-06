Sẵn sàng tiếp sức thí sinh xã đảo đi thi

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có 42 học sinh của Trường THCS-THPT Thạnh An (xã đảo Thạnh An, H.Cần Giờ, TP.HCM) sẽ tham gia tại 2 điểm thi là trường THPT Bình Khánh và THPT An Nghĩa (H.Cần Giờ).

Theo thông tin từ nhà trường, sáng sớm 27.6, học sinh sẽ di chuyển bằng đò vào đất liền để kịp làm thủ tục dự thi vào chiều cùng ngày. Để thuận tiện cho việc đi lại, các em được bố trí ở tại Trường THCS Bình Khánh trong đợt thi. Nhà trường sẽ tập trung hỗ trợ tối đa, đảm bảo an toàn, thuận lợi cho học sinh xã đảo đi thi.

Học sinh xã đảo Thạnh An di chuyển vào đất liền để tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT PHÚC KHA

Do vị trí địa lý khá xa nên ngoài việc chuẩn bị kiến thức và đồ dùng cần thiết cho kỳ thi, các thí sinh từ xã đảo Thạnh An còn phải mang theo nhiều vật dụng trong hành lý của mình như mền gối, vật dụng sinh hoạt cá nhân, đồ ăn và thức uống để chuẩn bị cho việc sinh hoạt tại chỗ trong những ngày thi.

Theo ông Nguyễn Bảo Ngọc, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Thạnh An, nhà trường cử 5 giáo viên để hỗ trợ đưa rước học sinh đi thi, cũng như sẽ ở lại cùng các em trong những ngày thi để giúp đỡ và đôn thúc các em học tập để có một kỳ thi thật trọn vẹn.

"Trong 3 ngày tham dự kỳ thi, nhà trường đã bố trí nơi lưu trú, ăn uống, nghỉ ngơi cho các em gần với điểm thi Trường THPT Bình Khánh. Đợt thi này, nhà trường vận động nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí đi thi cho các em học sinh. Kinh phí thuê tàu, xe di chuyển, nhà trường đã xin UBND H.Cần Giờ hỗ trợ. Nhà trường sẽ hỗ trợ, chăm lo một cách tốt nhất cho các em trước, trong và sau kỳ thi để các em an tâm dự thi", ông Ngọc cho biết.

Thầy cô đồng hành cùng học sinh trong những ngày thi HÀ MY

Là người đồng hành, tham gia hoạt động tiếp sức cho học sinh xã đảo đi thi tốt nghiệp THPT trong 3 năm qua, chị Trần Thị Hà My, giáo viên Trường THCS-THPT Thạnh An, chia sẻ: "Đồng hành cùng thí sinh tham dự kỳ thi, giáo viên của trường sẽ liên hệ sắp xếp, bố trí các em chỗ ngủ, bữa ăn cũng như giải quyết những vấn đề phát sinh khi thi. Hơn nữa, giáo viên sẽ giúp các em ôn lại kiến thức đã học; thay phụ huynh quan tâm chăm sóc và là chỗ dựa cho các em về tinh thần".