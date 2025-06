Tiếp tay đối tượng người Trung Quốc chôn 1.623 tấn chất thải chì xuống đất nông nghiệp

Tối 26.6, Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Đồng (38 tuổi, trú xã Tân Phong, H.Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), Nguyễn Phương Hưng (56 tuổi, trú xã Phù Lỗ, H.Sóc Sơn, Hà Nội), Nguyễn Phương Hoan (36 tuổi, trú xã Phù Lỗ; con trai Hưng) và A Mao (tức Mao Xin Song, 49 tuổi, quốc tịch Trung Quốc; quản lý của Công ty Fu Xin tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), để điều tra về tội gây ô nhiễm môi trường.



Bị can Nguyễn Phương Hưng ẢNH: N.B

Theo đại diện Công an TP.Hà Nội, sau khi phát hiện cơ sở xuất tái chế kim loại chì tại khu Đồng Tín (thôn Đông, xã Phù Lỗ) có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ngày 12.6, Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng cảnh sát xác định đã có 1.623 tấn chất thải xỉ chì được chôn lấp trái phép ra môi trường.

Bị can Vũ Xuân Đồng ẢNH: N.B

Cảnh sát xác định, cơ sở tái chế kim loại kể trên có diện tích khoảng 6.000 m2, hoạt động "chui" từ tháng 7.2024.

Quá trình hoạt động, cơ sở tập kết chất thải trong xưởng, sau đó vận chuyển đi chôn lấp tại các khu vực trũng xung quanh xưởng. Toàn bộ các điểm chôn lấp là đất nông nghiệp do Hưng quản lý.

Phạm tội 2 giai đoạn

Công an TP.Hà Nội cho biết, Đồng được Hưng giao việc thuê và quản lý nhà xưởng, sau đó cho đối tượng người Trung Quốc thuê lại và thu tiền chuyển cho Hưng. Hành vi của các bị can chia thành 2 giai đoạn.

Bên trong xưởng tái chế ẢNH: N.B

Giai đoạn 1, từ tháng 7 - 12.2024, xưởng tái chế kể trên được cho một người Trung Quốc tên A Thao (đã về nước) thuê và đã sản xuất được 500 tấn kim loại, phát sinh 1.000 tấn chất thải chì.

Khi chất thải chất đầy xưởng, Đồng chỉ đạo công nhân dùng máy xúc đổ vào khu vực trũng phía sau xưởng có diện tích khoảng 4.000 m2.

Sau khi đổ đầy khu đất này, đầu tháng 12.2024, A Thao cùng Đồng và Hưng bàn bạc đổ bê tông dày khoảng 20 - 25 cm phủ kín lên trên.

Giữa tháng 12.2024, A Thao về nước, ngừng hoạt động tái chế và để lại toàn bộ dây chuyền lò nung cho Hưng để gán tiền thuê kho xưởng.

Các khu vực nhóm bị can chôn chất thải chì ẢNH: N.B

Giai đoạn 2, từ tháng 12.2024 đến nay, A Mao sang Việt Nam gặp Đồng thuê nhà xưởng và dây chuyền để tinh luyện chì, sau đó bán phôi thành phẩm sang Trung Quốc.

Đồng được A Mao thuê làm phiên dịch kiêm quản lý xưởng sản xuất, mua nguyên liệu đầu vào, tuyển công nhân, trả lương cho công nhân…, với mức lương 35 triệu đồng/tháng.

Để phục vụ hoạt động sản xuất, Đồng đã thuê khoảng 40 công nhân phối hợp cùng nhóm kỹ sư người Trung Quốc vận hành máy móc.

Ngoài ra, Đồng là người liên hệ với một số người thu gom xỉ chì tại Hưng Yên, Thái Nguyên để thu mua nguyên liệu với giá từ 1.500 - 6.300 đồng/kg.

Số nguyên liệu này sau đó được cho vào lò đốt để tạo ra thành phẩm chì, trung bình 1 tấn nguyên liệu sẽ cho ra 300 kg thành phẩm và phát sinh 700 kg xỉ chì thải.

Cảnh sát phối hợp với kiểm sát viên lấy mẫu chất thải để giám định ẢNH: N.B

Quá trình hoạt động, A Mao sử dụng 7 người Trung Quốc phụ trách kỹ thuật vận hành lò đốt và khoảng 30 - 40 công nhân người Việt Nam thường xuyên làm việc, ăn ở tại đây.



Khoảng tháng 3, khi lượng phế thải chì phát sinh lớn không có chỗ chứa, Đồng liên hệ với Hoan gọi người thu gom, vận chuyển chất thải với giá 1 triệu đồng/xe 4 tấn.

Đồng thống nhất với A Mao chi phí xử lý chất thải chì với giá 90 nhân dân tệ/tấn (tương đương 320.000 đồng).

Toàn bộ số chất thải phát sinh từ xưởng sản xuất chì được đổ vào khu vực trũng và ao nước phía trước nhà xưởng, có diện tích khoảng 1.000 m2. Sau khi đổ thải xong, Đồng thuê người đổ đất lấp lên trên để tránh bị phát hiện.