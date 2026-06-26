Tiếp tục hoãn phiên tòa xét xử cựu lãnh đạo SJC

Do một số bị cáo gửi đơn trình bày cũng như cung cấp một số tài liệu, chứng cứ mới, nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC.