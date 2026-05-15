Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tiếp tục lấy ý kiến tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Thu Hằng
Thu Hằng
15/05/2026 12:03 GMT+7

Bộ Nội vụ tiến hành lấy ý kiến nhân dân theo quy định đối với đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn liên Thái Bình Dương (TP.HCM).

Ngày 15.5, Bộ Nội vụ cho biết, UBND TP.HCM vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn liên Thái Bình Dương (IPPG), P.Sài Gòn, TP.HCM.

Tiếp tục lấy ý kiến tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn- Ảnh 1.

Tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

ẢNH: T.N

Căn cứ luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, Bộ Nội vụ tiến hành lấy ý kiến nhân dân theo quy định đối với trường hợp trình xét, tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho ông Nguyễn Hạnh.

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Việc lấy ý kiến nhân dân là một bước trong quy trình xét tặng danh hiệu cấp nhà nước trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.

Đây không phải lần đầu Bộ Nội vụ lấy ý kiến tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho tỉ phú này. Trước đó, cuối năm 2025, UBND TP.HCM có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Tuy nhiên, trong 10 tập thể, cá nhân đã được trao danh hiệu Anh hùng lao động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc không có tên tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Lấy ý kiến về việc tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, 75 tuổi, có bằng MBA tại Đại học Seatle (Mỹ) và từng là thanh tra tài chính cho Boeing Subcontractor (Mỹ). Ông từng sống và làm việc nhiều năm ở Philippines.

Đầu thập niên 1990, trong vai trò là Trưởng đại diện Hãng hàng không Philippines tại Việt Nam, ông Hạnh Nguyễn đã làm cầu nối để Tập đoàn DFS thuộc Tập đoàn Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) của Pháp chuyên về các sản phẩm xa xỉ lần đầu tiên đưa hàng hiệu cao cấp vào Việt Nam.

Năm 2021, ông được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của cá nhân ông cho sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là tấm lòng thiện nguyện đối với cộng đồng và đất nước.

Hiện IPPG tham gia đầu tư trong các lĩnh vực bán lẻ hàng hiệu, dịch vụ sân bay, bất động sản, du lịch - khách sạn, logistics và công nghiệp phụ trợ. Ông Hạnh Nguyễn được đánh giá là tỉ phú đầy nhiệt huyết với triết lý kinh doanh trọn đời cống hiến.

Tin liên quan

Lấy ý kiến về việc tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Lấy ý kiến về việc tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

UBND TP.HCM có tờ trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu 'Anh hùng lao động' cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), P.Sài Gòn, TP.HCM.

Khám phá thêm chủ đề

Johnathan Hạnh Nguyễn Anh hùng lao động Lấy ý kiến danh hiệu Tỉ phú
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận