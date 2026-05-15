Tiếp tục lấy ý kiến tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Ngày 15.5, Bộ Nội vụ cho biết, UBND TP.HCM vừa có tờ trình Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn liên Thái Bình Dương (IPPG), P.Sài Gòn, TP.HCM.

Tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Căn cứ luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, Bộ Nội vụ tiến hành lấy ý kiến nhân dân theo quy định đối với trường hợp trình xét, tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho ông Nguyễn Hạnh.

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Việc lấy ý kiến nhân dân là một bước trong quy trình xét tặng danh hiệu cấp nhà nước trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.

Đây không phải lần đầu Bộ Nội vụ lấy ý kiến tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho tỉ phú này. Trước đó, cuối năm 2025, UBND TP.HCM có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trước thềm Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Tuy nhiên, trong 10 tập thể, cá nhân đã được trao danh hiệu Anh hùng lao động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc không có tên tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, 75 tuổi, có bằng MBA tại Đại học Seatle (Mỹ) và từng là thanh tra tài chính cho Boeing Subcontractor (Mỹ). Ông từng sống và làm việc nhiều năm ở Philippines.

Đầu thập niên 1990, trong vai trò là Trưởng đại diện Hãng hàng không Philippines tại Việt Nam, ông Hạnh Nguyễn đã làm cầu nối để Tập đoàn DFS thuộc Tập đoàn Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) của Pháp chuyên về các sản phẩm xa xỉ lần đầu tiên đưa hàng hiệu cao cấp vào Việt Nam.

Năm 2021, ông được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của cá nhân ông cho sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là tấm lòng thiện nguyện đối với cộng đồng và đất nước.

Hiện IPPG tham gia đầu tư trong các lĩnh vực bán lẻ hàng hiệu, dịch vụ sân bay, bất động sản, du lịch - khách sạn, logistics và công nghiệp phụ trợ. Ông Hạnh Nguyễn được đánh giá là tỉ phú đầy nhiệt huyết với triết lý kinh doanh trọn đời cống hiến.