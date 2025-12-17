Lấy ý kiến về việc tặng danh hiệu Anh hùng lao động cho tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Bộ Nội vụ đang tiến hành lấy ý kiến nhân dân về đề nghị tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG).

Tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng lao động ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo Bộ Nội vụ, ngày 3.12, UBND TP.HCM có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" cho ông Nguyễn Hạnh (Johnathan Hạnh Nguyễn, có quốc tịch Việt Nam và quốc tịch Hoa Kỳ), Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), P.Sài Gòn, TP.HCM.

Căn cứ luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư (Bộ Nội vụ) tiến hành lấy ý kiến nhân dân theo quy định đối với trường hợp trình xét, tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" nêu trên.

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư, địa chỉ số 103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư.

Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, 74 tuổi, có bằng MBA tại Đại học Seatle (Mỹ) và từng là thanh tra tài chính cho Boeing Subcontractor (Mỹ). Ông từng sống và làm việc nhiều năm ở Philippines.

Đầu thập niên 1990, trong vai trò là Trưởng đại diện Hãng hàng không Philippines tại Việt Nam, ông Hạnh Nguyễn đã làm cầu nối để Tập đoàn DFS thuộc Tập đoàn Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) của Pháp chuyên về các sản phẩm xa xỉ lần đầu tiên đưa hàng hiệu cao cấp vào Việt Nam.

Hiện IPPG tham gia đầu tư trong các lĩnh vực bán lẻ hàng hiệu, dịch vụ sân bay, bất động sản, du lịch - khách sạn, logistics và công nghiệp phụ trợ. Ông Hạnh Nguyễn được đánh giá là tỉ phú đầy nhiệt huyết với triết lý kinh doanh trọn đời cống hiến.

Năm 2021, ông được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc trong việc tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM. Đây là sự ghi nhận những đóng góp của cá nhân ông cho sự phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là tấm lòng thiện nguyện đối với cộng đồng và đất nước.

Ngoài tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Bộ Nội vụ cũng lấy ý kiến nhân dân đối với trường hợp trình xét, tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" cho 2 cá nhân là ông Nguyễn Văn Thời, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và thương mại TNG và ông Nguyễn Huy Quý, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và khai thác khoáng sản Thăng Long.