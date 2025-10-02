Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được vinh danh top 10 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

Ngày 2.10, Hội Khoa học kinh tế Việt Nam phối hợp Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam lần thứ 22.

Đây là sự kiện thường niên có uy tín hàng đầu trong cộng đồng doanh nghiệp nhằm tôn vinh những thương hiệu Việt uy tín. Đồng thời, chương trình cũng là diễn đàn đối thoại chính sách, kết nối chính quyền, doanh nghiệp, học giả, góp phần định hình chiến lược phát triển kinh tế đất nước.

Sự kiện có sự tham dự của ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ cùng các lãnh đạo cấp cao và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại sự kiện, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn IPPG là 1 trong 10 doanh nhân vinh dự nhận được danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu hành trình đất nước đổi mới - hội nhập - vươn tầm.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn IPPG phát biểu tại chương trình ẢNH: H.N

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã để lại nhiều dấu ấn mạnh mẽ. Không chỉ chia sẻ về hành trình hơn 40 năm đồng hành cùng công cuộc đổi mới và hội nhập của Việt Nam, ông còn thay mặt tập đoàn trao tặng 1 tỉ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ và nhận được tràng pháo tay của toàn hội trường.

Ông nhấn mạnh triết lý mà Tập đoàn IPPG luôn kiên định theo đuổi: “Doanh nghiệp có thể thành công nhờ nắm bắt cơ hội thị trường nhưng chỉ có thể phát triển bền vững khi gắn kết lợi ích của mình với lợi ích cộng đồng, hạnh phúc của người dân”.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn khẳng định, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong quá trình hội nhập toàn cầu, khẳng định trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam.

Tuy nhiên, để khát vọng vươn tầm trở thành hiện thực, cộng đồng doanh nhân Việt Nam rất cần sự đồng hành, hỗ trợ và kiến tạo môi trường thuận lợi; một cơ chế chính sách minh bạch, ổn định, nhất quán; cải cách thể chế thực chất, giảm rào cản thủ tục, tạo môi trường minh bạch và thông thoáng. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để doanh nhân tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, cùng xây dựng một nền kinh tế Việt Nam lớn mạnh và tự chủ .

Danh hiệu doanh nhân tiêu biểu mà ông Johnathan Hạnh Nguyễn nhận được không chỉ là vinh dự, mà còn là sự ghi nhận cho một hành trình gần nửa thế kỷ cống hiến.

Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm lớn lao: tiếp tục đầu tư, kiến tạo, đổi mới để góp phần đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế thịnh vượng, sánh vai cùng các cường quốc 5 châu.