Thời sự

Tập đoàn của ông Johnathan Hạnh Nguyễn được vinh danh 2 giải thưởng quốc tế

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
19/08/2025 10:17 GMT+7

Tập đoàn của ông Johnathan Hạnh Nguyễn vinh dự nhận được cùng lúc 2 giải thưởng danh giá do HR Asia tổ chức.

Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) của ông Johnathan Hạnh Nguyễn ngày 14.8 vinh dự nhận được 2 giải thưởng danh giá do HR Asia tổ chức: Best Companies to Work for in Asia 2025 và DEI Award - giải đặc biệt về bình đẳng giới, đa dạng và hòa nhập.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của IPPG trong việc kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, nơi hiệu suất, con người và trách nhiệm xã hội được đặt ngang hàng.

Tập đoàn của ông Johnathan Hạnh Nguyễn được vinh danh 2 giải thưởng quốc tế- Ảnh 1.

Tập đoàn Liên Thái Bình Dương vinh dự nhận được 2 giải thưởng danh giá do HR Asia tổ chức

ẢNH: H.N

IPPG đã xây dựng thành công hệ sinh thái nhân sự hiện đại, tích hợp công nghệ và các nguyên tắc DEI (đa dạng - công bằng - hòa nhập) vào chiến lược phát triển. Các giá trị cốt lõi như: trung thực - tôn trọng - đam mê - hoàn hảo được cụ thể hóa thành văn hóa doanh nghiệp hiệu suất cao, minh bạch và gắn kết.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó tổng giám đốc của Tập đoàn IPPG Hiếu Nguyễn nhấn mạnh: “Giải thưởng này là của tập thể, mỗi người trong IPPG đều góp phần tạo nên thành công hôm nay. Chúng ta hãy tiếp tục giữ ngọn lửa này để bứt phá hơn nữa trong năm tới". 

"Chiến thắng này không phải vì chúng tôi có văn phòng đẹp hay nhiều chuyến du lịch. Điều thật sự đưa chúng tôi đến đây là sự đoàn kết, từ thực tập sinh, nhân viên đến lãnh đạo cấp cao - đều cần một mục tiêu đủ lớn để cùng nhau chiến đấu. Khi truyền được cảm hứng, chia sẻ tầm nhìn và gắn kết mọi người vào một mục tiêu chung, sức mạnh đó sẽ rất đáng nể”, ông Hiếu Nguyễn chia sẻ thêm.

Đặc biệt, giải thưởng DEI Award là minh chứng cho cam kết chiến lược của IPPG trong thúc đẩy bình đẳng giới và đa dạng toàn diện tại nơi làm việc. Từ việc tiên phong ký kết nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ (WEPs), đến hợp tác sâu rộng với UN Women (Cơ quan Liên Hiệp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ) giai đoạn 2025 - 2027, IPPG đã tích cực triển khai các chương trình đào tạo giới, mentoring (cố vấn - PV) nữ lãnh đạo và tích hợp mục tiêu DEI vào KPI lãnh đạo toàn hệ thống.

Hai giải thưởng quốc tế không chỉ là thành quả đáng tự hào, mà còn khẳng định IPPG dưới sự dẫn dắt của ông Johnathan Hạnh Nguyễn là hình mẫu doanh nghiệp Việt Nam hiện đại, nhân văn và hội nhập - nơi con người là trung tâm của phát triển bền vững.

