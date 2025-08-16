Gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn tặng 1,52 tỉ đồng cho tổ chức Smile Train

Vừa qua, gia đình doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn cùng Công ty TNHH PTE APAC đã trao tặng hơn 1,5 tỉ đồng cho tổ chức Smile Train thông qua Bệnh viện đa khoa quốc tế Bắc Hà. Khoản tài trợ nhằm hỗ trợ phẫu thuật và điều trị miễn phí cho các em nhỏ mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng.

Sáng 19.7 vừa qua, tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Bắc Hà, đại diện gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn và Công ty TNHH PTE APAC trao tặng 1,52 tỉ đồng cho quỹ từ thiện Smile Train (tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu chuyên hỗ trợ phẫu thuật và điều trị dị tật khe hở môi - vòm miệng cho trẻ em).

Gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao 1,52 tỉ đồng cho tổ chức Smile Train ẢNH: H.N

Gia đình Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) Johnathan Hạnh Nguyễn luôn mong muốn đồng hành, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, góp phần mang đến cho người dân nghèo một cuộc sống hạnh phúc, ấm no hơn.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn luôn tiên phong trong các hoạt động tài trợ, hỗ trợ những gia đình khó khăn và chăm sóc toàn diện cho các em nhỏ sau phẫu thuật điều chỉnh nụ cười. Ông và Tập đoàn IPPG không chỉ quan tâm, sẻ chia với cộng đồng mà còn luôn nhắc nhở con cháu trong gia đình phải biết sẻ chia, giúp đỡ cộng đồng. Đây là truyền thống và văn hóa đạo đức của tập đoàn trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

Sự kiện không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hỗ trợ y tế cho trẻ em kém may mắn, mà còn thể hiện rõ nét tấm lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia vì cộng đồng - một truyền thống đẹp đã được gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn duy trì suốt nhiều năm qua.

Ông Phillip Nguyễn cùng vợ là bà Ngô Phương Linh trao quà cho các em

ẢNH: H.N

Đại diện gia đình Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) Johnathan Hạnh Nguyễn và Công ty TNHH PTE APAC trao tặng tại buổi lễ là ông Phillip Nguyễn cùng vợ là bà Ngô Phương Linh.

Phát biểu trong buổi lễ, bà Linh chia sẻ: “Chúng tôi đồng cảm sâu sắc với các em nhỏ và gia đình các em. Hy vọng rằng sự hỗ trợ lần này sẽ tiếp thêm niềm tin, giảm bớt gánh nặng tài chính, đồng thời mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho các em”.

Từ năm 2023 đến nay, sự hợp tác giữa Bệnh viện đa khoa quốc tế Bắc Hà và tổ chức Smile Train đã giúp hơn 300 trẻ em có cơ hội được phẫu thuật, phục hồi chức năng và hòa nhập cộng đồng với nụ cười trọn vẹn. Không ít trường hợp từng sống khép kín, mặc cảm vì khiếm khuyết ngoại hình nay đã có thể tự tin đến trường, kết bạn và nuôi dưỡng ước mơ của riêng mình.

Tại Việt Nam, theo thống kê y tế, trung bình mỗi năm có khoảng 3.000 trẻ sinh ra bị dị tật. Trong đó, dị tật hở môi và hở hàm ếch là khiếm khuyết bẩm sinh phổ biến nhất xảy ra tại vùng mặt và miệng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng ăn uống, phát âm, tâm lý và thẩm mỹ của trẻ.

Mỗi đóng góp hôm nay sẽ là nền tảng cho những thay đổi tích cực trong tương lai - nơi mọi trẻ em, bất kể hoàn cảnh, đều có quyền được mỉm cười trọn vẹn. Từ những nụ cười đã nở, đến những hy vọng đang hình thành, hành trình chữa lành sẽ vẫn tiếp tục khi mãi còn những tấm lòng cùng sẻ chia.