Thời sự

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao học bổng trị giá 1 tỉ đồng cho sinh viên Khánh Hòa

Hoài Nhiên
Hoài Nhiên
22/09/2025 13:54 GMT+7

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao 200 suất học bổng trị giá 1 tỉ đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở Khánh Hòa nhằm khích lệ tinh thần học tập, tiếp thêm nghị lực vượt khó.

Ngày 19.9, tại tỉnh Khánh Hòa, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) cùng gia đình đã trực tiếp trao 200 suất học bổng với mỗi suất trị giá 5 triệu đồng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu nghị lực vươn lên trong học tập. Tổng giá trị học bổng là 1 tỉ đồng do IPPG tài trợ.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao học bổng trị giá 1 tỉ đồng cho sinh viên Khánh Hòa- Ảnh 1.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn phát biểu tại chương trình

ẢNH: BTC

Đối với ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Khánh Hòa không chỉ là nơi gắn bó trong kinh doanh mà còn là quê hương thân thương. Những suất học bổng này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là lời động viên, khích lệ tinh thần, gửi gắm niềm tin vào thế hệ trẻ, những người sẽ góp phần làm giàu đẹp cho quê hương, đất nước.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Johnathan Hạnh Nguyễn xúc động nói: "Không ai chọn nơi mình sinh ra nhưng mỗi người đều có quyền chọn cách mình vươn lên. Mỗi bước đi vượt khó bền bỉ hôm nay sẽ đặt nền móng vững chắc cho ngày mai thành công. Quê hương Khánh Hòa cần những người trẻ dám ước mơ, dám làm và dám cống hiến. Tôi tin rằng trong số các em ngồi đây sẽ có những người thầy giỏi, bác sĩ tài năng, doanh nhân xuất sắc và những công dân ưu tú của Việt Nam".

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn trao học bổng trị giá 1 tỉ đồng cho sinh viên Khánh Hòa- Ảnh 2.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cùng gia đình trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

ẢNH: BTC

Nhiều năm qua, IPPG kiên định theo đuổi các hoạt động thiện nguyện - xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ, khẳng định triết lý: “Kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, thành công phải song hành cùng cống hiến cho cộng đồng”.

