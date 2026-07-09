Tiếp tục sắp xếp trường học, giảm tối thiểu 30% đầu mối

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của ngành nội vụ, diễn ra sáng 9.7, ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế (Bộ Nội vụ), đã thông tin về tiến độ sắp xếp cơ sở giáo dục công lập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế (Bộ Nội vụ) ẢNH: TỐNG GIÁP

Giảm hơn 5.800 cơ sở giáo dục công lập

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Bộ GD-ĐT cho biết, đến cuối năm 2025, các địa phương đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Trung ương.

Việc sắp xếp được thực hiện theo nguyên tắc giữ ổn định mạng lưới trường lớp, chỉ điều chỉnh những cơ sở có quy mô nhỏ, phân tán hoặc chưa đáp ứng yêu cầu tổ chức và chất lượng giáo dục.

Đến nay, cả nước đã sáp nhập 1.955 cơ sở giáo dục, giải thể 1.017 cơ sở, thành lập mới 857 cơ sở và tổ chức lại 1.518 cơ sở. Qua đó, tổng số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 45.390 xuống còn 39.581, tức giảm 5.809 đầu mối.

Trong đó, số trường mầm non, tiểu học, THCS và các trung tâm giáo dục thường xuyên đều giảm, trong khi số trường THPT tăng thêm 10 trường và số trường phổ thông nhiều cấp học tăng 106 trường, cho thấy xu hướng phát triển mô hình trường liên cấp.

Sau sắp xếp, số trung tâm học tập cộng đồng cũng giảm từ 6.630 xuống còn 2.140 trung tâm. Hiện vẫn còn hơn 1.000 điểm trường dôi dư, bỏ trống và khoảng 1.370 cơ sở được chuyển đổi công năng.

Theo Bộ GD-ĐT, việc sắp xếp đã góp phần tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc sắp xếp điểm trường vẫn gặp khó do địa hình chia cắt, dân cư phân tán; việc xử lý cơ sở vật chất dôi dư ở một số nơi cũng còn chậm.

Bộ GD-ĐT đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục phối hợp để hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với chủ trương của Đảng, chỉ đạo của T.Ư về sắp xếp tổ chức bộ máy và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời phát huy tính chủ động, trách nhiệm của địa phương trong tổ chức thực hiện.

Bộ GD-ĐT kiến nghị Chính phủ tiếp tục bổ sung biên chế giáo viên, nhất là giáo viên mầm non và giáo viên phục vụ dạy học 2 buổi/ngày; đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý giáo dục theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và bố trí tối thiểu một công chức phụ trách giáo dục tại cấp xã.

Địa phương đề xuất có lộ trình

Nêu thực tế tại địa phương, bà Cao Thị Huyền Trân, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng, cho biết tại các đô thị trung tâm, mỗi quận, huyện hiện quản lý từ 30 - 50 trường học bậc mầm non, tiểu học và THCS. Vì vậy, việc tổ chức theo mô hình mỗi xã, phường chỉ có một trường ở mỗi cấp học sẽ rất khó thực hiện ngay và cần có lộ trình phù hợp.

Theo bà Trân, địa phương này sẽ nghiên cứu thí điểm mô hình trường liên cấp, trường quy mô lớn trước khi nhân rộng triển khai trong những năm tới.

Liên quan đến lộ trình này, ông Vũ Hải Nam cho biết, Nghị quyết 19 xác định khu vực sự nghiệp giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, các bộ đã giảm hơn 21% số đơn vị sự nghiệp công lập.

Đối với ngành giáo dục, theo tinh thần chỉ đạo của T.Ư và Chính phủ, thời gian tới sẽ tiếp tục sắp xếp và hoàn thiện lại mô hình các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông với mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối.

"Chúng ta phải áp dụng mô hình trường liên cấp quy mô lớn hoặc một trường có nhiều cấp học tùy theo điều kiện thực tế, bảo đảm học sinh tiếp cận tốt dịch vụ giáo dục", ông Nam nói.

Đối với ngành giáo dục, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương đẩy nhanh việc sắp xếp mạng lưới trường học theo đúng chỉ đạo của T.Ư và Chính phủ.

Còn đối với các trường đại học, cao đẳng, Chính phủ đã có định hướng tại Nghị quyết 19. Bộ Nội vụ cũng đã yêu cầu các địa phương báo cáo kết quả thực hiện và kế hoạch đến hết quý 3 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, bảo đảm hoàn thành mục tiêu sắp xếp hệ thống giáo dục phổ thông trong tháng 8 và các trường đại học, cao đẳng trong quý 3 năm nay.