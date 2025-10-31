Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tiếp tục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ ở miền Bắc, miền Trung

Lê Hiệp
Lê Hiệp
31/10/2025 17:41 GMT+7

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tiếp tục kêu gọi các cơ quan, tổ chức chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão số 11, bão số 12 và mưa lũ gây ra.

Ngày 31.10, trước những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 11, 12 và đợt mưa lũ kéo dài, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và đời sống của nhân dân, bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Vận động cứu trợ Trung ương, đã ký ban hành Thông báo số 57/TB-MTTW- BVĐCTTW về việc tiếp tục vận động, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 11, số 12 và mưa lũ gây ra.

Tiếp tục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ ở miền Bắc, miền Trung - Ảnh 1.

Kinh thành Huế nằm ở bờ bắc sông Hương gần như chìm trong biển nước, khi nước sông dâng cao, tràn vào các tuyến đường

ẢNH: NGUYỄN PHONG

Thông báo nêu rõ, thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 2.10.2025 về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra; thời gian qua, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể và cá nhân trong và ngoài nước đã rất tích cực hưởng ứng, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần. Sự đóng góp quý báu đó đã góp phần giúp nhân dân vùng bị thiên tai khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Ban Vận động Cứu trợ Trung ương trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp đó.

Tuy nhiên, ngay sau cơn bão số 10, các tỉnh khu vực miền Bắc và miền Trung tiếp tục hứng chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão số 11, số 12 và đợt mưa lũ kéo dài, gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và đời sống của nhân dân. Nhiều địa phương hiện nay đang gặp muôn vàn khó khăn, cần tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay hỗ trợ kịp thời của đồng bào cả nước để sớm khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước tình hình đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và đồng bào trong và ngoài nước phát huy truyền thống "tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách", tiếp tục chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão số 11, bão số 12 và mưa lũ gây ra. 

Thông tin cụ thể về phương thức ủng hộ và địa chỉ tiếp nhận tiếp tục thực hiện theo lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ngày 2.10.2025.


