Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhất trí và giao Bộ Nội vụ hoàn thiện kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức phát triển KT-XH vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026 - 2030".

Theo đó, phong trào thi đua phải gắn với kết quả đầu ra có định lượng rõ ràng, hiệu quả thực chất thay vì hình thức. Về các nội dung trọng tâm, Thủ tướng cho rằng để phong trào thi đua tạo được đột phá, cần thống nhất nhận thức, tư duy và hành động trong toàn hệ thống chính trị. Nhiệm vụ thi đua phải khơi dậy được niềm tin và sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp (DN) cũng như mọi tầng lớp nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư nhiệm kỳ 2026-2031, chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Hội đồng Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nêu rõ, để góp phần tăng trưởng 2 con số, phải quyết liệt cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh, giúp cắt giảm rất nhiều thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và DN, đóng góp rất lớn vào tăng trưởng.

Cùng với đó, muốn tăng trưởng 2 con số thì chính quyền địa phương 2 cấp phải vận hành rất hiệu quả, xác định năm 2026 là "năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở"; giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, xử lý các dự án tồn đọng. Nhấn mạnh cần tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đặc biệt là các dự án đất đai, Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ trình Quốc hội bổ sung nghị quyết để khơi thông nguồn lực này.

Đồng thời, Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tiết kiệm ít nhất 10% chi thường xuyên năm 2026 (tương đương khoảng 170.000 - 180.000 tỉ đồng để dành thêm nguồn lực cho các nhiệm vụ ưu tiên), đồng thời tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, tiết kiệm xăng dầu với các chỉ tiêu định lượng cụ thể để góp phần tăng trưởng.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, mục tiêu tiết kiệm ít nhất 10% chi thường xuyên đã được thực hiện, do đó Thủ tướng yêu cầu hướng tới cắt giảm thêm từ 5 - 10% nữa. Nếu tiết kiệm được 20%, ngân sách sẽ có thêm khoảng 360.000 tỉ đồng cho các ưu tiên quốc gia; tập trung cắt giảm chi phí không thiết yếu, giảm tối đa chi phí mua sắm, hội nghị, hội thảo và đi công tác. Phong trào thi đua cũng đề ra các nhiệm vụ giải pháp tiết kiệm điện, xăng dầu trên phạm vi toàn quốc với các chỉ tiêu định lượng cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương.