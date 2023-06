Tiết kiệm tối đa, đảm bảo cung cấp điện ổn định khu vực phía Nam

Nhiều doanh nghiệp sản xuất tại các tỉnh, thành phía Nam thực hiện điều chỉnh phụ tải để tăng cường tiết kiệm điện

Ảnh: Hoàng Khôi

Quyết liệt tiết kiệm điện

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNSPC đã yêu cầu các công ty điện lực thành viên và các đơn vị chức năng trực thuộc thực hiện triệt để công tác đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định, đặc biệt trong giai đoạn mùa khô, nắng nóng gay gắt. Phối hợp cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương triển khai các giải pháp thực hiện tiết kiệm tối đa sản lượng điện cho các dịch vụ công ích không thật sự cần thiết (chiếu sáng công cộng, chiếu sáng các biển hiệu quảng cáo dọc các tuyến quốc lộ, cao tốc…). Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động khách hàng, người dân tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

Cùng với EVN, EVNSPC đã tổ chức làm việc với UBND 21/21 tỉnh, thành phía Nam. Qua đó, các địa phương này ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp tiết kiệm điện, giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, các hộ sử dụng điện… khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện, góp phần đảm bảo cung ứng điện trên địa bàn.

Đại diện ngành điện phía Nam làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về công tác cung cấp điện năm 2023 và chương trình tiết kiệm điện

Nhờ nỗ lực thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, từ ngày 15.5 đến 31.5, trên địa bàn quản lý của EVNSPC đã có khoảng 3.700 khách hàng tự nguyện tham gia thực hiện điều chỉnh với công suất tiết giảm gần 750 MW, tương đương sản lượng điện tiết kiệm trên 2,2 triệu kWh. Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, khu vực chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời… trong khoảng thời gian trên đã tiết kiệm được gần 30 triệu kWh.

Các mức tiết kiệm này có xu hướng tăng thêm trong thời gian tới khi khách hàng, người dân sử dụng điện thay đổi được nhận thức và thói quen sử dụng điện tiết kiệm điện.

UBND TP.Cần Thơ cùng ngành Điện tổ chức phát động cao điểm thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn TP.Cần Thơ

Hướng dẫn người dân tiết kiệm điện

Cùng với việc kêu gọi các cơ quan ban ngành, người dân, khách hàng tích cực tiết kiệm điện, EVNSPC đã đưa ra hướng dẫn thực hiện.

Cụ thể: Hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc trong giờ cao điểm (9 giờ 30 -11 giờ 30 và 17 giờ - 20 giờ). Các hộ gia đình chỉ nên sử dụng những thiết bị cần thiết và những thiết bị tiết kiệm điện đã được chứng nhận.

Máy lạnh là một trong những thiết bị hao tốn điện năng nhất và chiếm tỷ trọng tiêu thụ điện lớn trong hộ gia đình. Do đó, ngành điện khuyến cáo người dân sử dụng máy lạnh đúng cách, nên để ở nhiệt độ từ 26oC trở lên và sử dụng cùng với quạt để làm mát không khí trong phòng, đồng thời hạn chế sử dụng nhiều máy lạnh cùng lúc. Cứ tăng điều hòa máy lạnh lên 1oC có thể tiết kiệm được 2 - 3% điện năng.

Các cơ quan, trụ sở đơn vị trong ngành Điện tích cực tiết kiệm điện

Đối với tủ lạnh, nên đặt cách tường ít nhất 10 cm ở nơi thoáng mát, xa nguồn nhiệt. Đảm bảo nhiệt độ bên trong tủ dao động từ 3 - 6oC và âm 15 - 18oC với chế độ đông lạnh. Hạn chế mở tủ lạnh vào những ngày nắng nóng, vì mỗi lần mở, tủ lạnh lại gặp một luồng khí nóng nên phải cân bằng lại nhiệt độ đã thiết lập. Điều này gây tốn nhiều điện năng hơn.

Với máy giặt, nên chọn chế độ giặt phù hợp với chất liệu vải, khối lượng đồ giặt phù hợp với công suất của máy. Nếu giặt ít quần áo, nên chọn mức nước cho phù hợp với lượng đồ giặt.

EVNSPC cũng khuyến cáo khách hàng nên lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng theo quy định của Bộ Công thương. Thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng để các thiết bị hoạt động ổn định, tiết kiệm và rút nguồn thiết bị điện khi không sử dụng. Đối với các doanh nghiệp, nên chủ động chuyển đổi sang năng lượng xanh, sử dụng các thiết bị,