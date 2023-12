Tiết lộ mới về khinh khí cầu Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ

Giới chức Mỹ ngày 15.9 khẳng định Bắc Kinh đã tạm dừng hoạt động khinh khí cầu mà Washington cáo buộc là để do thám, sau khi một khinh khí cầu Trung Quốc bị Mỹ bắn hạ vào tháng 2, theo The New York Times.