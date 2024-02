Tiết lộ mức độ chấn thương của Messi, Inter Miami có thể hủy đấu tại Nhật Bản

"Messi bị viêm cơ bắp chân và hiện phải điều trị mỗi ngày. Chúng tôi hy vọng mọi chuyện có thể cải thiện, nhưng các nhân viên y tế khuyên rằng, không thể mạo hiểm. Vì nếu để Messi thi đấu, thì có thể khiến cậu ấy gặp chấn thương nặng hơn", HLV Tata Martino giải thích, sau khi quyết định để danh thủ người Argentina ngồi dự bị suốt trận CLB Inter Miami thắng đội các ngôi sao giải vô địch Hồng Kông với tỷ số 4-1 ngày 4.2.

Messi có nguy cơ nghỉ thi đấu dài hạn, nếu tiếp tục thi đấu khi bị ảnh hưởng chấn thương AFP

Messi không thi đấu đã khiến các CĐV tại Hồng Kông tức giận, đòi trả lại tiền vé. Chính quyền tại đây cũng ra thông báo yêu cầu ban tổ chức trận đấu phải giải thích lý do vì sao Messi không ra sân. Chủ tịch CLB Inter Miami, ông David Beckham cũng bị các CĐV la ó, chỉ trích vì đã thất hứa với người hâm mộ tại đây. Có thông tin cho biết, trong hợp đồng chuyến du đấu Hồng Kông, CLB Inter Miami cam kết Messi có mặt thi đấu.

"CLB Inter Miami đã buộc lòng phải để Messi ngồi dự bị, sau khi anh chỉ có vài phút thi đấu ở cuối trận thua CLB Al Nassr 0-6 ngày 2.2. Danh thủ người Argentina được chẩn đoán nếu để chấn thương nặng hơn, có thể sẽ nghỉ thi đấu dài hạn. Đây là chấn thương Messi từng gặp phải vào cuối mùa giải 2023, khiến anh nghỉ thi đấu 4 trận trong giai đoạn quan trọng.

Đây là giai đoạn CLB Inter Miami đã bỏ lỡ cơ hội giành suất dự vòng play-off tranh ngôi vô địch giải MLS Cup và thua trận chung kết US Open Cup trước CLB Houston Dynamo. Messi hiện là tài sản quý giá nhất của Inter Miami. Cựu danh thủ David Beckham, chủ tịch của đội bóng này cũng không muốn mạo hiểm, do mùa giải MLS 2024 cũng sắp khai diễn vào ngày 22.2 tới", tờ AS cho biết.

Messi cùng vệ sĩ riêng chỉ ra sân và xem trận đấu trên băng ghế dự bị AFP

Trong chuyến du đấu châu Á, sau các chặng ở Ả Rập Xê Út và Hồng Kông, Inter Miami còn 1 trận gặp CLB Vissel Kobe diễn ra lúc 17 giờ ngày 7.2 tại Nhật Bản.

"Tuy nhiên, trận đấu này đang có nguy cơ bị hủy do Messi chấn thương và bị phản đối ở Hồng Kông. Kênh Apple TV đã xóa lịch trực tiếp trận đấu này khỏi lịch thi đấu MLS Season Pass. Hiện chưa rõ lịch trình đến Nhật Bản của Inter Miami có bị ảnh hưởng hay không. Ngày 5.2, trên tài khoản chính thức mạng xã hội X (Twitter cũ), CLB Inter Miami vẫn thông báo lịch đấu tại đây và thời gian bán vé trận đấu", tờ AS bày tỏ.