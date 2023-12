Tiết lộ nguyên nhân Châu Hải My qua đời

Châu Hải My khiến công chúng, đồng nghiệp bàng hoàng, tiếc nuối khi đột ngột ra đi ở tuổi 57 WEIBO ZHOUHAIMEI STUDIO

Trong thông báo được đưa ra, chị gái của Châu Hải My cho biết dựa vào camera giám sát và kết quả giám định của bộ phận pháp y, nữ diễn viên 57 tuổi qua đời do lên cơn đau tim. Sự việc diễn ra khá nhanh, sao phim Ỷ thiên đồ long ký không phải chịu quá nhiều đau đớn, ra đi thanh thản. Gia đình cố nghệ sĩ hy vọng công chúng cũng như truyền thông ngừng suy đoán về nguyên nhân cái chết của cô, thể hiện sự tôn trọng đối với người quá cố. Ngoài ra, người thân sẽ mang tro cốt của "nàng Chu Chỉ Nhược đẹp nhất màn ảnh" về Hồng Kông và đang tìm kiếm một nghĩa trang phù hợp để cô yên nghỉ, gia đình không muốn tiết lộ thêm về vấn đề này.



Chị gái của Châu Hải My cũng xác nhận toàn bộ tài sản của mỹ nhân phim Mạt đại hoàng tôn sẽ do mẹ cô thừa kế theo quy định của pháp luật. Vị này cũng nhấn mạnh gia đình không hề dùng danh nghĩa của nữ diễn viên để thành lập các quỹ từ thiện, kêu gọi quyên góp cũng không ủy quyền cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào làm điều này. Người nhà của nghệ sĩ sinh năm 1966 kêu gọi công chúng, người hâm mộ hãy cảnh giác trước vấn đề này, tránh bị lừa đảo. Lúc sinh thời, Châu Hải My thường xuyên làm từ thiện, đối với các dự án cộng đồng mà minh tinh này từng ủng hộ, hỗ trợ, mẹ cô sẽ tiếp tục duy trì dưới danh nghĩa của cố nghệ sĩ.

Dàn thú cưng của nữ diễn viên sẽ được chăm sóc chu đáo WEIBO ZHOUHAIMEI STUDIO

Khi còn sống, Châu Hải My vốn là người yêu chó mèo, nuôi nhiều thú cưng trong căn biệt thự ở Bắc Kinh (Trung Quốc) để bầu bạn. Chị gái của sao phim Mối tình nồng thắm cho biết việc đưa dàn thú cưng này về Hồng Kông sẽ phải trải qua quá trình kiểm dịch cũng như các thủ tục phức tạp khác, tốn nhiều tháng để hoàn thành. Chính vì vậy, gia đình đã giao lại chúng cho bạn bè của nữ diễn viên vốn là những người yêu động vật để chúng được chăm sóc chu đáo. Gia đình Châu Hải My cũng hy vọng một số khán giả sẽ ngừng đến trước ngôi nhà của cô ở Bắc Kinh để quay phim.

Châu Hải My qua đời ngày 11.12, trở thành đề tài được bàn tán xôn xao suốt nhiều ngày qua. Một số bạn bè của ngôi sao Hồng Kông tiết lộ những năm qua cô âm thầm sống chung với bệnh lupus ban đỏ, gặp chứng tiểu cầu thấp, thể lực suy yếu. Tuy nhiên, những ngày cuối đời, sao phim Võ Mỵ Nương truyền kỳ không hề đề cập đến tình hình sức khỏe bất ổn mà chỉ chia sẻ những hình ảnh tích cực lên mạng xã hội. Hôm 18.12, mẹ ruột của "nữ thần màn ảnh Hồng Kông" thông báo rằng gia đình tổ chức tang lễ riêng tư cho cố nghệ sĩ, chỉ gồm những người thân thiết tham dự.