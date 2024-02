Tiết lộ số tiền khổng lồ ‘bố già’ Florentino Perez chi cho Mbappe đến Real Madrid

"Các tài khoản của CLB Real Madrid đang ở trong tình trạng cực kỳ tốt và sẽ cho phép họ có được một trong những cầu thủ giỏi nhất, đó là Mbappe. Ông Florentino Perez đã chuẩn bị cho sự kiện này nhiều năm nay. Một khi Real Madrid sở hữu ngôi sao hàng đầu như mình mong muốn, và chi một số tiền khổng lồ, họ vẫn đảm bảo nền tảng tài chính không bị ảnh hưởng. Thậm chí, là sẽ tăng doanh thu theo các kế hoạch đã vạch ra", tờ AS cho biết.

Ông Florentino Perez xứng danh 'bố già' khi xác định sẽ mua ngôi sao nào, trước sau đều được sở hữu AFP

"Real Madrid sẽ chiêu mộ Mbappe theo diện miễn phí, khi ngôi sao 25 tuổi người Pháp này chia tay CLB PSG vào cuối mùa giải 2023 - 2024 và trở thành cầu thủ tự do. Tuy nhiên, Real Madrid sẽ trả cho Mbappe một khoản phí đáng kể gọi là phí gia nhập cùng mức lương hậu hĩnh trong vòng 5 năm (thời hạn hợp đồng). Tổng cộng, dự kiến Real Madrid sẽ đổ vào thương vụ Mbappe số tiền lên đến 500 triệu euro", tờ AS tiết lộ.

"Đây là số kinh phí khổng lồ. Nhưng Real Madrid đã chuẩn bị cho sự kiện này trong nhiều năm nay, nhờ tài lãnh đạo của ông Florentino Perez. Real Madrid đang có 128 triệu euro trong ngân hàng, cùng khoản tín dụng lên đến 265 triệu euro. Họ cũng đã cắt giảm 78 triệu euro tiền lương của CLB trong năm tài chính vừa qua.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn dự kiến sẽ kiếm được khoảng 317 triệu euro doanh thu mỗi mùa từ sân Bernabeu sắp khai trương trở lại sau thời gian xây mới và là sân đấu hiện đại nhất châu Âu. Số tiền doanh thu này sẽ cao hơn gấp đôi so với số tiền kiếm được hiện tại là 150 triệu euro. Do đó, từ những nền tảng tài chính quá tốt và đảm bảo, đã giúp Real Madrid chiêu mộ Mbappe một cách nhẹ nhàng, đúng phong cách "bố già" của ông Florentino Perez", tờ AS bày tỏ.

Mbappe sẽ gia nhập Real Madrid vào mùa hè năm nay AFP

Real Madrid đã trở thành một doanh nghiệp khổng lồ

"Tính đến ngày 30.6.2023, CLB Real Madrid công bố đã có đến 1.072 nhân viên. Họ từng chi đến 72% tổng thu nhập của mình cho quỹ lương của nhân viên. Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA) từng đưa ra cảnh báo, các CLB thành viên không thể chi hơn 70% tổng thu nhập vào tiền lương. Chủ tịch CLB Real Madrid, Florentino Perez đã thực hiện các biện pháp cắt giảm, nhưng vẫn không gây ảnh hưởng đến các nhân viên của CLB.

Theo đó, ông Florentino Perez đặt trọng tâm vào việc cắt giảm những cầu thủ ngôi sao hàng đầu có mức lương cao. Quỹ lương cho cầu thủ chiếm phần lớn trong quỹ lương của Real Madrid. Đó là lý do vì sao các cầu thủ Marcelo, Isco và Gareth Bale đều ra đi khi hết hợp đồng. Kế đến là Eden Hazard, Karim Benzema, Marco Asensio hay Mariano Diaz cũng chia tay. Nhờ đó, quỹ lương của Real Madrid gần đây đã giảm đáng kể, cho thấy chi phí của họ ở mức 452 triệu euro, chiếm 54% trong tổng thu nhập 843 triệu euro, thấp hơn đáng kể so với năm trước (từng ở mức tới 72%)", tờ AS đánh giá.

"Chi tiêu cho tiền lương đã được cắt giảm, trong khi CLB đang đồng thời kiếm được nhiều tiền hơn. Vì vậy, đây là thời điểm không thể tốt hơn để sở hữu Mbappe. Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez trong các ngày qua, sau khi Mbappe xác nhận chính thức chia tay PSG vào cuối mùa giải, đã tự tin công bố với các cầu thủ của mình, rằng: Mbappe đang trên đường đến sân Bernabeu.

Real Madrid cũng đã để sẵn chiếc áo số 9 cho Mbappe. Đây là số áo của tiền đạo Benzema từ khi chia tay đội bóng ở mùa hè năm ngoái vẫn được để trống, chỉ chờ một ngôi sao người Pháp khác đến thay thế, đó là Mbappe", tờ AS khẳng định.