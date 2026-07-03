Tiết lộ thu nhập cá nhân khổng lồ của Đệ nhất phu nhân Melania Trump

Theo bản kê khai tài chính thường niên do Văn phòng Đạo đức Chính phủ Mỹ (OGE) công bố, Melania Trump đã nhận khoản thù lao lên tới 10,71 triệu USD từ bộ phim tài liệu Melania. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi tác phẩm từng bị đánh giá là thất bại về mặt thương mại khi ra rạp.

Phim thất bại phòng vé, Melania Trump vẫn kiếm bộn tiền

Bộ phim do đạo diễn Brett Ratner sản xuất, được Amazon MGM Studios phát hành với thời gian công chiếu ngắn tại các rạp vào tháng 1 trước khi lên nền tảng trực tuyến. Dù doanh thu không như kỳ vọng, Melania Trump vẫn nhận được khoản thu nhập cá nhân rất lớn từ dự án.

Việc Amazon chi khoản tiền lớn để thực hiện bộ phim về Melania Trump từng thu hút sự quan tâm và làm dấy lên nhiều tranh luận tại Mỹ Ảnh: Reuters

Theo các tài liệu được công bố, Melania: Twenty Days to History có tổng kinh phí khoảng 75 triệu USD, bao gồm cả chi phí sản xuất và quảng bá. Tuy nhiên, tác phẩm chỉ đạt doanh thu khoảng 16,3 triệu USD trên toàn cầu. Điều đáng chú ý là Melania Trump được cho là đã nhận 10,71 triệu USD từ bộ phim. Con số này tương đương khoảng 65% tổng doanh thu phòng vé toàn cầu của tác phẩm.

Ngoài nguồn thu từ phim tài liệu, hồ sơ tài chính còn cho thấy bà kiếm được hơn 521.000 USD từ cuốn hồi ký phát hành năm 2024, đồng thời thu về khoảng 6 triệu USD từ các dự án liên quan đến NFT. và những bộ sưu tập kỹ thuật số khác.

Ngay từ khi chuẩn bị công chiếu, nhiều ý kiến đã bày tỏ lo ngại rằng bộ phim khó có thể thu hút khán giả đến rạp, nhất là khi tác phẩm đã được lên lịch phát hành trên nền tảng Prime Video chỉ sau đó không lâu. Một nguồn tin tiết lộ với nhà báo Rob Shuter hồi đầu năm 2026 cho biết lượng vé bán trước tại nhiều khu vực khá khiêm tốn: "Tại New York chỉ có rất ít ghế được đặt trước. Ở Palm Beach tình hình cũng không khá hơn. Ngay cả tại những khu vực vốn được xem là có nhiều người ủng hộ ông Trump, các rạp chiếu cũng gần như trống".

Một người trong ngành điện ảnh nhận định, sức hút truyền thông không đồng nghĩa với khả năng bán vé: "Dự án nhận được nhiều sự chú ý, nhưng điều đó không có nghĩa khán giả sẽ đổ xô đến rạp. Mọi người tò mò, nhưng chưa sẵn sàng mua vé".

Trong tuần đầu công chiếu, Melania được phát hành tại hơn 1.770 rạp chiếu trên toàn thế giới và thu về khoảng 7 triệu USD. Mặc dù doanh thu những tuần tiếp theo không đủ để bù đắp khoản kinh phí sản xuất khổng lồ, bộ phim vẫn lập thành tích là phim tài liệu có doanh thu mở màn cao nhất trong hơn một thập kỷ.

Tuy nhiên, phản ứng từ giới chuyên môn và khán giả lại hoàn toàn trái ngược. Trên chuyên trang đánh giá phim Rotten Tomatoes, tác phẩm chỉ nhận 10% điểm đánh giá từ giới phê bình, trong khi điểm số từ khán giả trên Popcornmeter lên tới 99%.

Nhà phê bình điện ảnh Peter Travers nhận xét bộ phim "hời hợt, mang tính tung hô và gần như không có khoảnh khắc chân thực nào", đồng thời cho rằng tác phẩm giống một video quảng bá hơn là góc nhìn sâu sắc về cuộc đời của Melania Trump.

Tổng thống Donald Trump công khai ủng hộ bộ phim về vợ, đồng thời khẳng định đây là một dự án "rất thành công" Ảnh: Reuters

Trong khi đó, cây bút Leigh Paatsch của Daily Telegraph (Úc) viết rằng bầu không khí xuyên suốt bộ phim "kỳ lạ đến khó diễn tả", khiến người xem có cảm giác như "ngồi một mình suốt 105 phút trên vòng quay ngựa gỗ trong một công viên giải trí bỏ hoang".

Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả lại dành những lời khen tích cực trên Rotten Tomatoes, cho rằng bộ phim mang đến cái nhìn thú vị về "vẻ đẹp, sự thanh lịch và tính chân thực của Melania", đồng thời giúp người xem hiểu rõ hơn về cuộc sống của gia đình Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Donald Trump cũng công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với bộ phim tài liệu về vợ mình. Phát biểu với các phóng viên tại một sự kiện của Board of Peace hồi tháng 2, ông khẳng định bộ phim "rất thành công" và thậm chí còn gọi đây là tác phẩm "đứng số một".

Ông cũng hài hước nói về vợ: "Ngôi sao điện ảnh lớn đấy. Tôi vẫn thường nói điều này sẽ gây rắc rối, bởi trong một gia đình thì không có chỗ cho hai ngôi sao. Tôi đã nói với cô ấy rằng chúng tôi không thể có hai ngôi sao trong cùng một gia đình đâu".