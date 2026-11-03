Tiêu 322 triệu đồng người khác chuyển nhầm đến tài khoản rồi chặn số liên lạc

Ngày 3.11, Công an TP.Quảng Ninh cho biết, Văn phòng CSĐT Công an TP.Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Hưng (43 tuổi, trú tại xã Đông Anh, Hà Nội), để điều tra về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.



Nguyễn Xuân Hưng tại cơ quan công an ẢNH: PHÚC LINH

Theo kết quả xác minh ban đầu, chị V.T.H.C (trú tại P.Móng Cái 2, Quảng Ninh) sơ suất chuyển khoản nhầm 322 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Công ty TH do Nguyễn Xuân Hưng làm giám đốc.

Ngay khi phát hiện sự việc, chị C. liên hệ ngân hàng đề nghị hỗ trợ thu hồi tiền. Đồng thời, người phụ nữ này tiếp tục chuyển thêm một khoản tiền vào tài khoản Công ty TH, ghi rõ nội dung chuyển khoản nhầm và để lại số điện thoại liên hệ nhằm đề nghị hoàn trả.

Tuy nhiên, dù biết rõ số tiền không thuộc sở hữu của mình, Hưng vẫn tự ý sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Theo cơ quan công an, thời điểm xảy ra sự việc, Công ty TH không có hoạt động kinh doanh, bản thân Hưng cũng không có việc làm ổn định.

Sau khi chuyển khoản nhầm 322 triệu đồng, chị C. nhiều lần liên hệ, yêu cầu Hưng hoàn trả nhưng người này liên tục đưa ra lý do trì hoãn.

Hưng sau đó vay mượn tiền để chuyển trả chị C. 32,2 triệu đồng. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục hoàn trả số tiền còn lại, Hưng chặn liên lạc với người chuyển nhầm.

Không thể thu hồi đầy đủ số tiền, chị C. đã đến cơ quan công an trình báo.

Tại cơ quan điều tra, Hưng thừa nhận đã sử dụng số tiền nhận được do chuyển khoản nhầm vào mục đích cá nhân và hiện không có khả năng hoàn trả.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.