Tiểu Bảo Quốc khen ngợi Thiên Ân, nêu quan điểm làm nghề ở tuổi U.70

Án mạng karaoke do Hoàng Lê làm đạo diễn, Đoàn Thiên Ân đảm nhận nhân vật Tâm, Tiểu Bảo Quốc vào vai ông Chín. Phim xoay quanh chuyến đi chữa lành của một nhóm người tại khu thiền biệt lập trên núi. Sau khi bà Thủy do Vân Dung thủ vai bị sát hại, những người có mặt đều trở thành đối tượng bị nghi ngờ. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Đại Nghĩa, Thanh Sơn, Trịnh Thảo, Quỳnh Lý, Tạ Lâm, Tuyền Mập, Phương Dung.

Trong quá trình tham gia Án mạng karaoke, Tiểu Bảo Quốc (tên thật là Đỗ Phước Hậu, sinh năm 1962) cho rằng diễn viên không chỉ cần thuộc lời thoại. “Thuộc lời thoại là một chuyện, hiểu được nội dung và truyền tải đến khán giả mới là điều quan trọng”, nam nghệ sĩ chia sẻ. Theo ông, nếu chỉ học thuộc lòng rồi diễn lại như trả bài, diễn viên dễ quên lời hoặc mất tập trung khi gặp áp lực, mệt mỏi.

Dàn diễn viên Án mạng karaoke có sự góp mặt của Tiểu Bảo Quốc, Đoàn Thiên Ân cùng nhiều nghệ sĩ khác Ảnh: ĐPCC

Với những đoạn thoại dài, Tiểu Bảo Quốc khuyên diễn viên phân tích nội dung thành từng ý chính, nắm rõ phần mở đầu, diễn biến và kết luận. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc tự ý thay đổi kịch bản mà phải hiểu ý đồ tác giả, giữ đúng tinh thần nhân vật. “Khi hiểu sâu, mình mới diễn có thần, có hồn và khiến khán giả chấp nhận được”, ông nói.

Đề cập đến Thiên Ân, nam nghệ sĩ cho biết ông ghi nhận sự cố gắng của nữ diễn viên khi thực hiện những phân đoạn nhiều lời thoại.

“Trong phim này, tôi thấy Thiên Ân rất cố gắng. Có những đoạn thoại dài, nội dung nhiều ý, lại phải thực hiện trong điều kiện căng thẳng và mệt mỏi nên tôi cũng lo cho đàn em. Nhưng khi thấy Thiên Ân hoàn thành tốt phân đoạn, tôi rất mừng”, ông chia sẻ.

Đây là lần đầu Tiểu Bảo Quốc đóng phim cùng Thiên Ân. Qua quá trình làm việc, ông nhận xét nữ diễn viên có khả năng và triển vọng. Nam nghệ sĩ chia sẻ các diễn viên sẵn sàng góp ý, hỗ trợ đồng nghiệp để hoàn thiện cảnh quay, tiết kiệm thời gian cho đạo diễn và chi phí của nhà sản xuất.

Trăn trở của Tiểu Bảo Quốc về cơ hội của diễn viên trẻ

Ở tuổi U.70, Tiểu Bảo Quốc vẫn trực tiếp tham gia diễn xuất, đồng thời sẵn lòng truyền nghề cho thế hệ sau.

“Tôi có thể dạy nghề, truyền kinh nghiệm cho các em, nhưng điều tôi quan tâm là sau khi học xong, các em có việc làm hay không. Nếu các em bỏ tiền bạc, thậm chí đi làm thêm để đóng học phí, nhưng tốt nghiệp rồi không có cơ hội hoạt động nghệ thuật thì tôi thấy rất áy náy”, ông bày tỏ.

Tiểu Bảo Quốc cho rằng diễn viên cần liên tục trau dồi kỹ năng, tích lũy vốn sống để theo đuổi nghề lâu dài Ảnh: ĐPCC

Theo nam nghệ sĩ, việc đào tạo nên gắn với cơ hội thực hành và làm nghề. Ông mong những học viên có khả năng được tạo điều kiện tham gia hoạt động thực tế, có thu nhập và tích lũy kinh nghiệm ngay sau khi tốt nghiệp.

Từ trải nghiệm cá nhân, Tiểu Bảo Quốc khuyên người trẻ nên có nghề nghiệp ổn định trước khi dành toàn bộ thời gian cho nghệ thuật. Nam nghệ sĩ từng trải qua những năm tháng khó khăn khi theo nghề, có thời điểm thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống. Theo ông, những trải nghiệm thiếu thốn, vất vả góp phần tạo nên vốn sống, giúp ông hiểu sâu hơn về cảm xúc và hoàn cảnh của nhân vật.

“Tôi nghĩ muốn trở thành một nghệ sĩ thực thụ phải trải qua rất nhiều gian nan và có tình yêu nghề mãnh liệt. Người diễn viên cần liên tục nghiên cứu, trau dồi để tạo được dấu ấn riêng giữa rất nhiều người cùng nghề”, ông chia sẻ.

Tiểu Bảo Quốc cũng nhìn nhận sự nổi tiếng không đồng nghĩa với khả năng theo nghề lâu dài. Dù có điều kiện gia đình hỗ trợ hay được đầu tư hình ảnh, người diễn viên vẫn cần rèn luyện và chứng minh năng lực.