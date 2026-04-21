Sức khỏe

Tiêu đen: Kết hợp món này giúp hấp thu dưỡng chất tối đa, phòng ung thư

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
21/04/2026 15:50 GMT+7

Tiêu đen không chỉ tạo hương vị mà còn chứa piperine giúp tăng hấp thu dưỡng chất; kết hợp đúng thực phẩm có thể nâng hiệu quả chống viêm, hỗ trợ phòng ung thư.

Bà Ayesha Gulzar, tiến sĩ dược học tại Anh, cho biết hoạt chất piperine trong tiêu đen có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, chống oxy hóa và tăng hấp thu dưỡng chất.

Khi dùng đúng cách, tiêu đen còn giúp cơ thể tận dụng tốt hơn các hợp chất có lợi từ thực phẩm hằng ngày, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Tiêu đen nhỏ mà 'có võ': Kết hợp món này giúp hấp thu dưỡng chất tối đa - Ảnh 1.

Dùng đúng cách, tiêu đen còn giúp cơ thể tận dụng tốt hơn các hợp chất có lợi từ thực phẩm khác

Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Nghệ

Nghệ chứa curcumin, hoạt chất có khả năng chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Cơ thể lại đào thải curcumin khá nhanh nên hiệu quả bị hạn chế. Piperine giúp làm chậm quá trình phân hủy, từ đó tăng khả năng hấp thu curcumin.

Theo nghiên cứu trên tạp chí Food Science & Nutrition vào năm 2022, sự kết hợp tiêu đen và nghệ giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm cảm giác thèm ăn. Hiệu quả giảm viêm và giảm đau mạn tính cũng được cải thiện rõ rệt. 

Curcumin kết hợp piperine còn có khả năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư vú, tuyến tiền liệt và đại trực tràng.

Rau xanh

Rau xanh như rau chân vịt, đậu lăng, cải xoăn chứa sắt dạng thực vật. Dạng sắt này khó hấp thu hơn so với sắt từ động vật. Piperine kích thích tiết axit dạ dày, giúp phân giải thức ăn hiệu quả hơn.

Môi trường axit thuận lợi giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn. Piperine còn hỗ trợ enzyme tiêu hóa và giúp sắt đi qua ruột dễ dàng. Nhờ đó, cơ thể cải thiện khả năng hấp thu sắt và hỗ trợ giảm nguy cơ thiếu sắt.

Thực phẩm giàu chất béo

Các thực phẩm như dầu ô liu, quả bơ và các loại hạt chứa nhiều chất béo tốt. Piperine giúp tăng khả năng hấp thu các vitamin tan trong chất béo và các chất chống oxy hóa từ nhóm thực phẩm này.

Piperine còn kích thích quá trình sinh nhiệt trong ruột non. Cơ thể tăng nhẹ nhiệt độ và tốc độ trao đổi chất. Tuyến tụy tiết enzyme để phân giải chất béo thành axit béo, từ đó giúp hấp thu dưỡng chất tốt hơn và tạo năng lượng hiệu quả.

Gừng

Gừng chứa gingerol, hoạt chất có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ tim mạch. Khi kết hợp với piperine, hiệu quả chống viêm được tăng cường, đặc biệt trong hỗ trợ xương khớp.

Piperine giúp tăng khả năng hấp thu gingerol vào máu. Sự kết hợp này thường xuất hiện trong các sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm và tăng cường chuyển hóa.

Tác dụng tuyệt vời của các gia vị: Gừng, nghệ, tỏi, tiêu đen, quế

Tác dụng tuyệt vời của các gia vị: Gừng, nghệ, tỏi, tiêu đen, quế

Gừng, nghệ, tỏi, tiêu đen, quế là những gia vị phổ biến trong ẩm thực, đồng thời là dược liệu giúp tăng sức đề kháng, phòng bệnh.

tiêu đen tiêu với gừng tiêu với nghệ phòng ung thư piperine curcumin gingerol dầu ô liu
