Tiêu điểm quốc tế 17.7: Biển Azov thành điểm nóng | Lính Mỹ phải kiểm tra testosterone

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Tiêu điểm quốc tế' ngày 17.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.